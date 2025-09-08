آزادی ۵۶ نفر زندانی ره آورد میز خدمت قضایی در زندان قم در هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته وحدت و در آستانه میلاد فرخنده پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفرصادق (ع) و در راستای اجرای سیاست‌های تحولی در دستگاه عدالت، با حضور میدانی و مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب و ۹۰ نفر از قضات دادسرای قم در قالب برگزاری «میز خدمت قضایی»، تعداد ۵۶ نفر از زندانیان از نعمت آزادی و تعدادی نیز از ارفاقات قانونی برخوردار شدند.

در این حضور میدانی دادستان قم که با همراهی محمدمهدی رحیمی رئیس اجرای احکام کیفری قم، قیس فرحانی قاضی ناظر بر زندان‌های قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم صورت پذیرفت، وضعیت زندانیان به صورت مستقیم توسط مسؤولین ارشد قضایی و سایر قضات بررسی و دستورات لازم جهت تسریع در روند رسیدگی و فراهم‌سازی زمینه آزادی یا اعطای تسهیلات و مرخصی به آنان، صادر شد.

بازدید مستمر قضات از زندان و دیدار مستقیم زندانیان با مقامات قضایی با هدف بررسی سریع مشکلات حقوقی، قضایی و معیشتی زندانیان، کاهش جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه برگزار می‌شود.