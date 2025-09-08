قم میزبان «میهمانی بزرگ امت احمد (ص)»

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول سالروز میلاد با سعات حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) جشن خانوادگی با محوریت نشاط معنوی «میهمانی بزرگ امت احمد (ص)» با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، قرآنی و سرگرمی برای اقشار مختلف جامعه برگزار میشود.
این مراسم باشکوه در قالب پیاده روی از ساعت ۱۶ در بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران آغاز شده و با حضور خانوادهها، جوانان و کودکان، جلوهای از شور و معنویت در پایتخت دینی کشور رقم خواهد زد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، برپایی مواکب فرهنگی و ایستگاههای پذیرایی ویژه زائران و شرکتکنندگان از بخشهای اصلی این رویداد است.
همچنین به منظور ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای نسلهای جوان، شهربازی رایگان ویژه کودکان و نوجوانان در طول مسیر در نظر گرفته شده است.
اجرای گروههای سرود و مدیحهسرایی، بخش دیگری از این جشن معنوی را تشکیل میدهد که با هدف ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و تقویت حال و هوای معنوی مراسم پیشبینی شده است.
علاوه بر آن، مسابقات متنوع همراه با جوایز ویژه برای مشارکت بیشتر خانوادهها و حاضران برگزار خواهد شد.
از جمله برنامههای جذاب این جشن، برگزاری محافل قرآنی است که با حضور «عمو روحانی» چهره محبوب کودکان همراه خواهد بود تا نسل نو بیش از پیش با مفاهیم نورانی قرآن کریم آشنا شود.
«میهمانی بزرگ امت احمد (ص)» با هدف تلفیق نشاط اجتماعی و معنویت دینی، فرصتی برای گردهمایی پرشکوه مردم مؤمن قم فراهم میآورد.
