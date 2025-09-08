آزادی ۷۳۷ زندانی با تلاش شوراهای حل اختلاف ویژه زندان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی، با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف کرمان در پنج ماه نخست سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری در مجموع ۴۰ هزار و ۲۴۳ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد، ۳۹ هزار و ۳۶۶ فقره پرونده مختومه شده‌اند.

وی با تأکید بر نقش سازش در کاهش اطاله دادرسی افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه، ۲۱ هزار و ۲۱۱ فقره پرونده با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و همکاری طرفین دعوی منجر به سازش شده است.

ابراهیمی، همچنین به عملکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان اشاره کرد و گفت: در این مدت، یک هزار و ۹۰۷ فقره پرونده در ۱۴ شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان به سازش انجامیده که نتیجه آن آزادی ۷۳۷ نفر از زندانیان بوده است.

این مقام قضائی ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر کارکنان شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به سازوکارهای مصالحه و نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، به‌ویژه کاهش جمعیت کیفری است.