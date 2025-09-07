به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان مرکز یکشنبه ۱۶ شهریورماه باحضور رئیس سازمان زندانها، خیرین و سایر اعضا در محل انجمن برگزار شد.
غلامعلی محمدی در این نشست با گرامیداشت هفته وحدت و ایام میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت توجه به خانوادههای زندانیان تأکید کرد و گفت: حمایت از خانواده زندانیان و گرهگشایی از مشکلات آنان توسط سازمان زندانها و انجمن، برگرفته از آموزههای دینی ماست و همواره نیز حامی این قشر از جامعه خواهیم بود.
وی افزود: قرار نیست خانواده زندانی طعم تلخ مجازات مجرم را بچشد؛ بر همین اساس اخلاق حکم میکند که توجه ویژهای به خانواده زندانیان داشته باشیم و کرامت و حقوق آنان را مدنظر قرار دهیم.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به رسالت انجمنهای حمایت زندانیان خاطرنشان کرد: وظیفه انجمنها کمک به خانوادههای زندانیان کمبرخوردار و پشتیبانی از آنان است که این مهم بهویژه از طریق انجمنها دنبال میشود.
گفتنی است در این نشست، اعضای انجمن در خصوص مسائل جاری و برنامههای پیشرو به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نظر شما