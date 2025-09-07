  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

پشتیبانی از خانواده‌ زندانیان کم‌برخوردار از طریق انجمن حمایت زندانیان

پشتیبانی از خانواده‌ زندانیان کم‌برخوردار از طریق انجمن حمایت زندانیان

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه قرار نیست خانواده زندانی طعم تلخ مجازات مجرم را بچشد، گفت: بر همین اساس اخلاق حکم می‌کند که توجه ویژه‌ای به خانواده زندانیان داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان مرکز یکشنبه ۱۶ شهریورماه باحضور رئیس سازمان زندان‌ها، خیرین و سایر اعضا در محل انجمن برگزار شد.

غلامعلی محمدی در این نشست با گرامیداشت هفته وحدت و ایام میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت توجه به خانواده‌های زندانیان تأکید کرد و گفت: حمایت از خانواده زندانیان و گره‌گشایی از مشکلات آنان توسط سازمان زندان‌ها و انجمن، برگرفته از آموزه‌های دینی ماست و همواره نیز حامی این قشر از جامعه خواهیم بود.

وی افزود: قرار نیست خانواده زندانی طعم تلخ مجازات مجرم را بچشد؛ بر همین اساس اخلاق حکم می‌کند که توجه ویژه‌ای به خانواده زندانیان داشته باشیم و کرامت و حقوق آنان را مدنظر قرار دهیم.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به رسالت انجمن‌های حمایت زندانیان خاطرنشان کرد: وظیفه انجمن‌ها کمک به خانواده‌های زندانیان کم‌برخوردار و پشتیبانی از آنان است که این مهم به‌ویژه از طریق انجمن‌ها دنبال می‌شود.

گفتنی است در این نشست، اعضای انجمن در خصوص مسائل جاری و برنامه‌های پیش‌رو به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد خبر 6582869
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها