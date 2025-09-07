حجت الاسلام و المسلمین حسین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» در استان فارس گفت: در طول هفته وحدت و تا پایان ماه ربیعالاول در این پویشی مبارک با کمک همه اقشار تعداد قابل توجهی از این زندانیان در فارس آزاد خواهند شد.
وی با بیان این موضوع که موضوع آزادسازی زندانیان غیرعمد بسیار مهم است، ادامه داد: این زندانیان به دلایل غیر عمد مانند بدهکاری یا تصادفات ناخواسته که منجر به بدهی شده، در زندان به سر میبرند که موجب مشکلات عدیده برای خانوادههای این عزیزان شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: در این طرح، با مذاکره با طلبکاران و صاحبان حق، تلاش میشود تا آنها نیز در این امر خیر همکاری و کمکهای مالی خود را ارائه دهند.
حجت الاسلام ملک مکان تصریح کرد: هدف نهایی، آزادی هر چه بیشتر زندانیان غیرعمد است و از مردم درخواست میشود در این کار خیر مشارکت فعال داشته باشند، هر مقدار که توان دارند، چه کم و چه زیاد، در این حرکت انسانی و معنوی سهیم شوند. این اقدام نماد همبستگی، همدلی و حمایت از افراد نیازمند و آسیبدیده در جامعه است.
نظر شما