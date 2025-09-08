۱۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان ارومیه احداث می شود

  1. استانها
ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش طرح حمایتی مسکن شهری بیش از ۱۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان در دست اجرا هستند که ۶۰۰ واحد به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ واحد مسکونی از طرح‌های نهضت ملی مسکن خودمالکی به اتمام رسیده و در مراحل واگذاری به متقاضیان هستند.

وی ادامه داد: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحد در قالب کارگزاری در دست اجرا در مراحل مختلف ساخت هستند.

آرامون بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۴۳۶ طرح مسکونی در طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان ارومیه ۸۰۰ واحد به روش انبوه سازی و ۶۲۸ واحد به روش کارگزاری به صورت گروه ساخت ۲ واحدی در زمین ۲۹ هکتاری اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساخت‌های لازم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.

