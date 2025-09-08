۱۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان ارومیه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ واحد مسکونی از طرحهای نهضت ملی مسکن خودمالکی به اتمام رسیده و در مراحل واگذاری به متقاضیان هستند.
وی ادامه داد: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحد در قالب کارگزاری در دست اجرا در مراحل مختلف ساخت هستند.
آرامون بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۴۳۶ طرح مسکونی در طرحهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان ارومیه ۸۰۰ واحد به روش انبوه سازی و ۶۲۸ واحد به روش کارگزاری به صورت گروه ساخت ۲ واحدی در زمین ۲۹ هکتاری اجرا میشود.
وی اضافه کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساختهای لازم و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.
