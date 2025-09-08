اعطای گرنت ۲۰۰ هزار دلاری به پژوهشگران کشورهای آفریقایی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مشورتی و سیاستگذاری جایزه مصطفی امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه با حضور حسین افشین رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین امید رییس دانشگاه تهران، علی‌اکبر صالحی رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی، مهدی صفاری‌نیا مدیر عامل بنیاد علم‌ و فناوری مصطفی (ص) و پروفسور محمد اقبال چودری دبیرکل کامستک برگزار شد.

پروفسور محمد اقبال چودری دبیرکل کامستک و برگزیده جایزه مصطفی در سال ۲۰۲۱ ضمن ابراز خرسندی از خبر اعطای گرنت یک میلیون دلاری از سوی حسین افشین که امروز در راستای تقویت همکاری‌های علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی اعلام شد، گفت: این یک میلیون دلار قطعاً کافی نیست، زیرا ما با گستره بسیار بزرگی از ۵۷ کشور روبرو هستیم اما این یک شروع بسیار خوب برای چیزی است که ایران ارائه کرده است.

وی ادامه داد: از طرف کامستک (کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی)، ما بخش بسیار کوچکی، حدود ۲۰۰ هزار دلار را هم برای پژوهشگران کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی اختصاص خواهیم داد و به این اقدام ارزشمند معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ایران خواهیم پیوست.