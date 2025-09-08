هیئت حقوق بشری روسیه جنایات اسرائیل در حمله به اوین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه، ۱۷ شهریور، از ندامتگاه اوین بازدید کرد و در جریان وضعیت آن درپی تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

هیئت روسی در این دیدار شامل گریگوری لوکیانستسف، مدیرکل همکاری‌های چندجانبه حقوق بشری وزارت امور خارجه روسیه، رافائل گورکیان، معاون سفیر فدراسیون روسیه در تهران، استانسیالو کوپپاک، رئیس اداره حقوق بشر در وزارت امور خارجه روسیه و امیل سافاروف، دبیر دوم سفارت روسیه در تهران بود.

جمیاری، معاون رئیس سازمان زندان‌ها در این بازدید هیئت حقوق بشری روسیه را همراهی کرد.

مقام‌های وزارت خارجه روسیه در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین که هدف تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند، بازدید کردند.

در این بازدید از شش بخش ندامتگاه اوین از جمله ساختمان اداری، بیمارستان و ساختمان ملاقات بازید به عمل آمد.

رئیس هیئت روسیه در بخشی از اظهارات خود در این بازدید ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، تجاوز رژیم صهیونیستی را به ندامتگاه اوین محکوم کرد.

وی گفت: به دلیل تعداد زیاد قربانیان در این حمله تسلیت عرض می‌کنیم، این حمله قابل قبول نیست.

در ادامه، جمیاری، معاون رئیس سازمان زندان‌ها در جریان این بازدید به تشریح وضعیت زندان اوین درپی تجاوز رژیم صهیونیستی پرداخت.

معاون رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: متأسفانه رژیم صهیونیستی برخلاف تمام موازین بین‌المللی، این جنایت بزرگ را مرتکب شد؛ در تمام قواعد بین‌المللی، در شرایط جنگی باید زندان‌ها در امنیت کامل باشند، اما رژیم صهیونیستی جنایت‌های بی سابقه‌ای را مرتکب شد.

جمیاری، بیان کرد: علاوه بر حجم خسارت‌های ساختمانی و فیزیکی که ملاحظه کردید، تعدادی از همکاران ما، از سربازان، از مددکاران، از پرستاران، از خود زندانیان و از خانواده زندانیان به شهادت رسیدند.

روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی زندان اوین را هدف حمله تروریستی با پرتابه قرار داد.

تاکنون مطابق آمار رسمی ارائه شده ۸۰ نفر در حمله باند تبهکار صهیونی به زندان اوین شهید شده‌اند؛ شهدا از کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، محکومین زندانی، خانواده محکومین که برای ملاقات و یا پیگیری قضائی زندانیان خود به زندان مراجعه کرده بودند و همسایه‌هایی که در مجاورت زندان زندگی می‌کردند، هستند.

در این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، قاضی شجاع و مجاهد علی قناعت‌کار ماوردیانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس تهران (اوین) نیز به شهادت رسیدند.