۱۳ باب مغازه منبع تامین منابع مالی نگهداری مدارس استان سمنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر دوشنبه در نشست رؤسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان در محل مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات همراهی و هم افزایی برای بهبود کیفیت آموزش است، ابراز داشت: در این خصوص کمک خیران می‌تواند باعث شتاب به تحقق این اهداف شود.

وی با بیان اینکه مدارس خیر ساز باید به نام خود فرد یا افراد مشارکت کننده باشد، افزود: تمامی مدارسی که تغییر نام یافتند باید به این اصل مجدد پایبند شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه نواخته شدن زنگ شروع مدرسه به دست خیران در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام از همین سال جاری در تمام شهرستان‌ها لازم الاجرا است.

شریفی با بیان اینکه ۱۳ باب مغازه منبع تأمین منابع مالی نگهداری مدارس استان سمنان شدند، تصریح کرد: این اقدام در راستای مولد سازی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه ۷۲ پروژه آموزشی برای استان سمنان در دست ساخت است، افزود: ۲۲ مورد از این طرح‌ها پیش از بازگشایی مدارس تحویل داده می‌شود.