به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر دوشنبه در نشست گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با حضور مجازی رئیس جمهور و وزیر آموزش پرورش در محل فرهنگسرای فرهنگیان سمنان، اظهار داشت: یکی از چالش‌های فضای آموزشی استان فرسودگی مدارس است.

وی با اشاره به اینکه قدمت ۶۰ درصد مدارس استان سمنان بالای ۳۰ سال است، افزود: برخی از این واحدها به مقاوم سازی و بازسازی خیلی فوری نیاز دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از راه اندازی پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» در استان خبر داد و اظهار داشت: مشارکت ۱۳۰ هزار دانش آموز در این طرح هدف گذاری شده است.

قاسمی با اشاره به اینکه ابتدا طرح به عنوان الگو سازی در چند مدرسه به صورت پایلوت آغاز خواهد شد، تصریح کرد: با مشارکت مردمی و حضور خیران این طرح با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

وی میانگین پیشرفت فیزیکی برخی طرح‌های آموزشی را ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۲۷ پروژه تا اسفند ماه تکمیل و در مجموع ۴۵ طرح طی سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از دستور کار ۷۸ پروژه آموزشی خبر داد و اظهار کرد: ۱۸ پرت تا مهرماه سال جاری تکمیل و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.