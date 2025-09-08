کمک ۲۵ همتی خیران مدرسه ساز هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه حسینی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دفتر وی با اشاره به ساخت ۵۵ درصدی مدارس استان به همت خیرین، از تحقق ۱۲ همت آورده خیرین در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ و افزایش آن تا ۲۵ همت خبر داد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سه ساله خیرین اظهار داشت: آورده خیرین در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱ همت، در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸ همت و در چهارماهه اول سال جاری نیز ۱۲ همت محقق شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور با بیان اینکه هفت ماه از سال باقی ماند و هدف‌گذاری نهایی برای سال ۱۴۰۴ را ۲۵ همت عنوان تعیین کرده‌ایم، گفت: ۵۶ درصد مدارس کشور در سال گذشته توسط خیرین ساخته شده و امیدواریم این رقم در سال جاری به بیش از ۶۰ درصد برسد.

شاه حسینی همچنین از ساخت و بهره‌برداری ۵۵ درصد مدارس استان سمنان به‌همت خیرین خبر داد و از مسئولان خواست تا به مجمع خیرین و آموزش و پرورش کمک کنند.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این دیدار با تبریک هفته وحدت و سال‌روز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) از مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قدردانی کرد.

شریفی در ادامه با اشاره به نیاز دانشگاه فرهنگیان به تغییر مکان، خواستار مشارکت خیرین در اجرای ماده ۲۳ برای تکمیل پروژه‌های آموزشی شد.