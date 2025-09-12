افشین: نرخ مهاجرت نخبگان پزشکی ۱۸ درصد کاهش یافته است + فیلم

حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کاهش شتاب مهاجرت نخبگان از کشور گفت: در بحث مهاجرت نخبگان، عوامل و مؤلفه‌های متعددی واقعاً تأثیرگذار هستند که یکی از این موارد آن است که شما تا چه اندازه به نخبگان اهمیت می‌دهید و چه شاخص‌هایی در این زمینه وجود دارد، لذا می‌توان گفت که دستاورد خوبی حاصل شده د، کاهش شتاب مهاجرت نخبگان انجام شده است.

وی با ذکر آمارهایی از کاهش نرخ مهاجرت افزود: در نرخ مهاجرت نسبت به سال گذشته، در علوم پزشکی شاهد کاهش حدود ۱۸ درصدی و در حوزه علوم، با کاهش حداقل حدود ۳۰ درصدی مواجه بودیم که در مهاجرت یا آزادسازی مدارک برای خروج این امر صورت گرفته که قابل توجه است. با این حال، من نمی‌توانم به‌طور کامل بگویم که این تغییرات صرفاً به دلیل اقداماتی بوده است که مثلاً بنیاد ملی نخبگان یا معاونت علمی یا کل مجموعه دولت انجام داده‌اند. بلکه شرایط کلی اجتماعی، سیاسی، جذبی و حمایتی، باعث این اتفاق شده‌اند.

نرخ بازگشت نخبگان ما در حدود یک درصد است

افشین اظهار کرد: ما باید به یک فاکتور مهم توجه کنیم و آن اینکه نرخ مهاجرت ما نسبت به منطقه بالا است و این در حالی است که مهم‌ترین و در واقع بخش نامطلوب ماجرا این است که نرخ بازگشت بسیار پایین است؛ نرخ بازگشت نخبگان ما در حدود یک درصد است، در حالی که متوسط جهانی هفت درصد است و البته متوسط منطقه خاص تر و دارای رقم بهتری است؛ لذا ما برای حل این موضوع باید کاری انجام دهیم. در عین باید گفت اگر نخبگان فرضاً مهاجرت کنند و بروند و بیاموزند اشکالی ندارد. آن‌ها سفیران ما هستند، اما باید تدبیری بیندیشیم که بازگشت آنان به کشور تسهیل شود.

وی عنوان کرد: باید پل‌های ارتباطی بازتری میان کشور و نخبگان ایجاد شود و وسیع‌تر موضوع را ملاحظه کنیم. ما این موضوع را به‌صورت یک مجموعه در نظر گرفته‌ایم. هم حمایت از کسانی که داخل کشور هستند در حال انجام است و هم در مورد افرادی که در خارج از کشور هستند، باید امکان بازگشت فراهم شود. از سویی اگر بازنمی‌گردند، ضروری است پل ارتباطی مؤثری با آن‌ها برقرار شود تا مشاهده کنیم از توان علمی و دانشی آن‌ها بهره‌مند شویم، لذا لازم است، روی این موارد باید تمرکز کنیم.

نرخ بازگشت نخبگان باید به ۱۰ درصد برسد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ادامه داد: ما نباید تنها به اعداد و ارقامی که امروز ارائه می‌کنیم دلخوش باشیم و بگوییم وضعیت بهبود یافته است. باید به این مسئله نگاه کنیم که حتی کسانی که مهاجرت می‌کنند نیز بازگشتشان از یک درصد فعلی به ده درصد افزایش یابد. متوسط جهانی در حال حاضر هفت درصد است و ما باید به ده درصد برسیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص چشم انداز آینده کشور در این بخش، افزود: من در حال حاضر نمی‌توانم به‌طور دقیق به شما بگویم که چه خواهد شد، اما آنچه می‌توانم عرض کنم این است که اگر کشوری یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله انجام دهد، قطعاً اهداف تحقق‌پذیر است، لذا من نمی‌گویم که در سال آینده همه‌چیز تغییر می‌کند، اما اگر به مدت ده سال پیوسته یک سیاست منسجم دنبال شود، در حوزه علم و فناوری به نتیجه خواهد رسید، زیرا هر زمان که ما در حوزه علم و فناوری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق داشته‌ایم، به اهداف مدنظر رسیده‌ایم، لذا با کوچک‌ترین عملکردی، شما شاهد تغییرات خواهید بود. همان‌طور که عرض کردم، ان‌شاءالله برنامه‌ای درباره بررسی ۶۰ سال علم ایران در دست تدوین دارم که در آن‌جا خواهید دید هر تلنگری که در جایی زده‌ایم، نتیجه‌بخش بوده است.