به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ نبی سهرابی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان، با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به دستاوردهای دوران مأموریت سرهنگ حبیبی، اظهار کرد: فاز نخست باغ‌موزه دفاع مقدس گیلان با همکاری دستگاه‌های مختلف تکمیل شد که امیداست این مجموعه به مرکزی برای انتقال پیام مقاومت و فرهنگ دفاع مقدس تبدیل شود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور مأموریت بنیاد حفظ آثار را انتقال پیام، ترویج فرهنگ و ارزش‌ها و تبیین همه ابعاد دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشور دانست و افزود: رسالت حفظ آثار همان رسالت بنیاد است که در گیلان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی نقش استان گیلان در دفاع مقدس را پررنگ توصیف کرد و گفت: جهاد مردم گیلان در عملیات‌های مختلف، چه در پشتیبانی و چه در حضور مستقیم، مشهود و ماندگار است که باید این جهادها ترویج شود تا فرزندان امروز به نسل گذشته افتخار کنند

امیر سهرابی با بیان اینکه باغ‌موزه دفاع مقدس تداوم مقاومت در برابر دشمنان را نشان می‌دهد، تصریح کرد: اتحاد و یگانگی قدرت ملی باید دیده و درک شود و ارزش‌ها ثبت و ضبط گردد.

وی جمع‌آوری آثار و اسناد جنگ دوازده روزه در تمامی ابعاد نظامی، اجتماعی و اقتصادی را از دیگر رسالت‌های بنیاد دانست و افزود: با تکمیل این روند، تدوین اسناد جنگ ۱۲ روزه آغاز و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

جانشین بنیاد حفظ آثار کشور تصریح کرد: برای کودکان، نوجوانان و به‌ویژه جوانان باید اهداف و ارزش‌های دفاع مقدس در قالب موزه‌ها به نمایش گذاشته شود، چرا که این امر اهمیت فراوانی دارد.