  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

ثبت آئین گلاب‌گیری بروجرد در فهرست رویدادهای گردشگری ایران

ثبت آئین گلاب‌گیری بروجرد در فهرست رویدادهای گردشگری ایران

خرم‌آباد - آئین سنتی گلاب‌گیری شهرستان بروجرد، باهدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسیان معاون میراث‌فرهنگی لرستان امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: آئین سنتی گلاب‌گیری شهرستان بروجرد، باهدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

وی گفت: این رویداد که در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و در سند تحول دولت مردمی به ثبت رسیده، با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ موردتأیید قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: ثبت آئین گلاب‌گیری بروجرد، گامی مهم در راستای معرفی هر چه بیشتر این سنت ارزشمند و جذب گردشگران به این منطقه است.

بنابراین گزارش، مراسم گلاب‌گیری در شهرستان بروجرد هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و فرصتی مناسب برای گردشگران است تا از نزدیک با مراحل تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند.

کد خبر 6583836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها