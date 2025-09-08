به گزارش خبرنگار مهر، عباسیان معاون میراث‌فرهنگی لرستان امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: آئین سنتی گلاب‌گیری شهرستان بروجرد، باهدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

وی گفت: این رویداد که در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و در سند تحول دولت مردمی به ثبت رسیده، با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ موردتأیید قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: ثبت آئین گلاب‌گیری بروجرد، گامی مهم در راستای معرفی هر چه بیشتر این سنت ارزشمند و جذب گردشگران به این منطقه است.

بنابراین گزارش، مراسم گلاب‌گیری در شهرستان بروجرد هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و فرصتی مناسب برای گردشگران است تا از نزدیک با مراحل تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند.