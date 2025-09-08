به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی در نشستی خبری به مناسبت هفته وحدت و در آستانه نامگذاری سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان «هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)»، از اجرای مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی، هنری و اجتماعی در حرم مطهر رضوی و سطح کشور خبر داد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی با برنامه‌ریزی گسترده، همگام با کشورهای اسلامی، هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) را به عنوان رویدادی بین‌المللی با اجرای برنامه‌های یک‌ساله در سطح ملی و بین‌المللی گرامی می‌دارد.

تصویب بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر (ص)

وی با اشاره به اینکه این مناسبت با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تأیید مجمع فقهی جده، به عنوان هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) شناخته شد و در خرداد ۱۴۰۴ در نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در ترکیه به تصویب رسید، افزود: بر این اساس، سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ به عنوان «سال بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام» نامگذاری شده است.

طالبی این رویداد را فرصتی برای ترویج وحدت اسلامی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان دانست و ادامه داد: به دنبال این مصوبه، دو ستاد ملی؛ ستاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دولتی، در کشور شکل گرفته که آستان قدس رضوی نیز در آن‌ها نقش فعال دارد و برنامه‌های متنوعی را در حرم مطهر و سراسر ایران تدارک دیده است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تاکید کرد: آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و پژوهشی خود، هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر (ص) را بهانه‌ای برای تحکیم وحدت اسلامی و ترویج سیره نبوی قرار داده است. این برنامه‌ها تا خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

تشکیل ستاد مناسبت‌ها برای بازخوانی سیره نبوی

وی با اشاره به تشکیل ستاد مناسبت‌ها در آستان قدس رضوی تصریح کرد: اهداف اصلی این ستاد بازخوانی سیره نبوی، تعمیق نظریه وحدت اسلامی، ترویج معارف رضوی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

دکتر طالبی اضافه کرد: نخستین برنامه این مسیر، سمینار «حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم (ص) و امام رضا (ع)» بود که مقدمه‌ای برای ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) در خرداد سال آینده به شمار می‌آید.

نقش محوری آستان قدس رضوی در تولید آثار علمی و فرهنگی

طالبی با تأکید بر نقش محوری آستان قدس رضوی در تولید آثار علمی و فرهنگی، از انتشار بیش از ۲۲۰۰ عنوان اثر به ۱۸ زبان زنده دنیا خبر داد که شامل موضوعاتی همچون سیره نبوی، فقه حکومتی و مطالعات اسلامی می‌شود.

به گفته رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی این آثار به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو، فرانسوی و حتی هوسایی منتشر شده‌اند تا مخاطبان جهانی بتوانند از معارف اهل‌بیت (ع) بهره‌مند شوند.

وی، با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری، وحدت را «فریضه قرآنی» و «امری اصولی» خواند و افزود: شاخص عمده وحدت، مسئله فلسطین است. دشمنان با ایجاد اختلاف، می‌کوشند جهان اسلام را تضعیف کنند.

طالبی همچنین از حضور پررنگ علمای اهل سنت در برنامه‌های حرم مطهر خبر داد و گفت: حرم امام رضا (ع) نماد همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب اسلامی است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: در هفته وحدت، غرفه‌های ویژه‌ای برای زائران غیرایرانی در حرم مطهر برپا می‌شود که به آموزش نماز، قرآن و معارف نبوی به زبان‌های عربی، اردو و آذری می‌پردازد.

برنامه‌های فرهنگی متنوع آستان قدس رضوی در هفته وحدت

وی با اشاره به برگزاری ۱۰ ویژه برنامه توسط سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، یک برنامه محوری در حرم مطهر امام رضا (ع) و ۱۰ برنامه توسط رسانه آستان قدس رضوی در هفته وحدت، عنوان کرد: مهم‌ترین برنامه‌های حرم مطهر در هفته وحدت برگزاری رویداد فرهنگی «طلوع رحمت» در صحن پیامبر اعظم (ص) است که شامل غرفه‌های کودک و نوجوان، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی، سه غرفه ویژه زائران غیرایرانی، غرفه نماز و قرآن و فعالیت‌های مجازی است.

طالبی همچنین به اجرای سرودهای اقوام مختلف در صحن‌ها و رواق‌های حرم، توزیع گسترده کتاب با تخفیف ویژه، برگزاری اختتامیه جشنواره قرآنی امام رضا (ع) با عنوان «رایحه رضوان» و مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع سیره نبوی اشاره کرد.

برگزاری همایش‌های تخصصی با محور پیامبر اکرم (ص)

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه برنامه‌های آستان قدس رضوی در این مناسبت بزرگ، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را دربرمی‌گیرد، بیان کرد: در حوزه علمی و اندیشه‌ای، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های ملی و بین‌المللی، جلسات تخصصی در زمینه فقه و حکمرانی نبوی و نیز تولید و انتشار کتاب‌ها و پژوهش‌های مرتبط با زندگی و سیره پیامبر اکرم (ص) پیش‌بینی شده است.

رونمایی از سکه منقوش به نام حضرت محمد (ص)

وی در ادامه به برنامه‌های کتابخانه و موزه آستان قدس اشاره کرد و گفت: در نشست سه‌شنبه‌های فرهنگی ۶۹ سکه صفوی منقوش به نام پیامبر اکرم (ص) رونمایی می‌شود و نمایشگاه «سیره پیامبر» با مجموعه‌ای از کتب خطی و آثار نفیس در موزه قرآن برپا خواهد شد.

طالبی افزود: همچنین پروژه شناسایی و احیای نسخ خطی مرتبط با پیامبر اکرم (ص) آغاز شده و دو قرآن نفیس از عبدالوهاب شیرازی و محمدابراهیم قمی در ربیع‌الاول رونمایی خواهد شد.

شب شعر اتفاق با حضور شاعران شیعه و سنی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی یادآورشد: مؤسسه آفرینش‌های هنری به مناسبت هفته وحدت، شب شعر «اتفاق» را با حضور شاعران شیعه و سنی در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: تولید موشن‌گرافی و یک قطعه موسیقی دو زبانه با موضوع پیامبر اعظم (ص) نیز از دیگر برنامه‌های مؤسسه آفرینش‌های هنری به مناسبت ایام میلاد پیامبر (ص) است.

بازآفرینی ۱۵۰۰ حدیث نبوی

وی تصریح کرد: بازآفرینی ۱۵۰۰ حدیث نبوی در قالب شعر و داستان کوتاه نیز از طرح‌های ویژه سال پیامبر خواهد بود.

طالبی با اشاره به اقدامات اجتماعی آستان قدس گفت: بنیاد کرامت رضوی اهدای کتاب به مناطق کم‌برخوردار، برپایی ایستگاه فرهنگی در میدان احمدآباد مشهد و اجرای پویش‌های کتاب‌خوانی در مدارس امام رضا (ع) را در سه سطح دبستان، نوجوان و خانواده در دستور کار دارد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: در بخش فرهنگی و اجتماعی، اجرای برنامه‌های متنوع در سطح شهر مشهد با همکاری شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی، همراه با پویش‌های قرآنی، برگزاری مسابقات تلاوت در سراسر کشور، و طراحی رویدادهایی برای تقویت مشارکت زائران و مجاوران مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، در حوزه فعالیت‌های قرآنی نیز پویش «سراج‌الله» با محوریت قرائت سوره محمد (ص) آغاز شده و محافل مشترک قرآنی با اهل سنت در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار می‌شود.

تولید برنامه‌های تلویزیونی در شبکه‌های ملی و بین‌المللی

طالبی ادامه داد: تولید تواشیح و کلیپ‌های چندزبانه از دیگر برنامه‌های بین‌المللی است. همچنین آستان قدس رضوی در تلاش است با برگزاری رویداد «صفحة‌الحفظ» یاد مقاومت و غزه مظلوم را در مشهد زنده نگه دارد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: همچنین در حوزه رسانه، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس ویژه‌برنامه‌های متنوعی در شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی را همچون تولید برنامه‌های تلویزیونی به زبان عربی، ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی، و تبلیغات گسترده شهری و مجازی تدارک دیده است.

وی خاطر نشان کرد: این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که نامگذاری هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص)، فرصتی تاریخی برای تعمیق معرفت دینی، تقویت وحدت اسلامی و ترویج سیره نبوی در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است.

طالبی ابراز امیدواری کرد: با همت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها، این رویداد بزرگ به بهترین نحو گرامی داشته شود و زمینه‌ساز تحکیم انسجام اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام باشد.