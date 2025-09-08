«وحدت»؛ کلید اقتدار امت اسلامی، سد نفوذ دشمنان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفاییان: امت اسلامی همواره زمانی به عزت، پیشرفت و اقتدار رسیده که بر مدار وحدت و همنوایی حرکت کرده است. وحدت نه تنها یک اصل توصیهشده در متون دینی، بلکه رمز توانمندی ملل اسلامی در برابر چالشها و توطئههای خارجی بوده است. آیات قرآن و سیره معصومان (ع)، بهعنوان نقشه راه امت، وحدت را امری الهی و خلاف آن را منشأ تضعیف جامعه معرفی میکنند. دستور «واعتصموا بحبل اللَّه جمیعاً و لا تفرقوا» نه صرفاً توصیه اخلاقی بلکه راهکاری استراتژیک برای بقا و صیانت دین شمرده شده است.
همیشه دشمنان با دامنزدن به اختلافات مذهبی و قومی، تلاش کردهاند کانونهای وحدت اسلامی را تضعیف و مسیر سیطره خود را هموار کنند. تجربه تلخ اشغال فلسطین و رنج مردم غزه، نمونه عینی از عواقب غفلت از اصل وحدت است که امروز نیز تکرار میشود. نامگذاری هفته وحدت به فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول، نهتنها تدبیری تاریخی از سوی امام خمینی (ره) برای عبور از شکاف سنتی شیعه و سنی بود، بلکه فرصتی بزرگ برای تبدیل اختلافات جزئی به اشتراکات کلیدی و تقویت جبهه واحد در برابر دشمنان مشترک فراهم آورده است.
در شرایط امروز منطقهای و بینالمللی که توطئههای بیشمار، هویت اسلامی و انقلابی را تهدید میکند، وحدت نقش دژ مستحکم در برابر هجمهها را دارد. بیتوجهی به این اصل حیاتی، همانگونه که تاریخ بارها نشان داده، زمینهساز شکست، نفوذ و تحقیر امت خواهد شد.
وحدت؛ شرط اقامه دین و سدّ نفوذ دشمنان
در همین رابطه حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا، کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تبیین جایگاه وحدت در آیات قرآن و سیره معصومان (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفرقه، لباس عزت و کرامت را از تن امت اسلامی میگیرد و مسیر سلطهجویی مستکبران را هموار میسازد.
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: قرآن سه گستره برای وحدت ترسیم کرده است؛ وحدت جهانی میان همه انسانها بر مبنای تقوای الهی (حجرات/۱۳)، وحدت میان ادیان ابراهیمی برمبنای توحید (آل عمران/۶۴) و وحدت میان امت اسلامی بر محور آیه ۱۰۳ سوره آلعمران «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِاللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»
وی تصریح کرد: دستور به وحدت در تمامی محورها در قالب امر الهی بیان شده و بیتوجهی به آن پیامدهای سنگینی برای بشریت و مسلمانان در پی خواهد داشت همچنان که امروز در غزه شاهدیم.
مهدوی پارسا با استناد به فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام خاطرنشان ساخت: زمانی که قلوب متحد و اهداف هماهنگ بود، مسلمانان بر اقطار زمین سلطه داشتند، اما با بروز اختلاف، لباس کرامت از تنشان بیرون رفت و نعمت عزت از آنان سلب شد.
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: امام علی (ع) در نهجالبلاغه، تفرقه را به گوسفندی جدا مانده از گله که طعمه گرگ میشود تشبیه کرده و امام خمینی (ره) نیز بارها بر آثار معجزهآسای وحدت و پیامدهای نکبتبار تفرقه تأکید کردهاند.
وی با اشاره به تجربههای تاریخی امت اسلامی بیان کرد: تفرقه، آتش لجاجت را شعلهور و فرصت گسترش اسلام را از بین میبرد و زمینه سلطهگری مستکبران را فراهم میکند. امروز نیز آمریکا با ایجاد وهابیت تکفیری علیه شیعه و انگلیس با ساختن شیعه تکفیری علیه سنی، به دنبال برهمزدن وحدت و تضعیف امت اسلامی هستند.
مهدوی پارسا تأکید کرد: اگر بناست اقامه دین شکل گیرد، شرط مهم آن وحدت است و اختلافات دیدگاههای فقهی و کلامی میان فریقین، هیچگاه نباید مبنای دشمنی قرار گیرد همچنانکه در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز تمایزاتی وجود دارد، اما این امر باعث ستیز درونی آنان نشده است. دشمن تنها در صورت شکستن ید واحده امت، قادر به سلطه خواهد بود.
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه وحدت شعاری و ظاهری کافی نیست؛ افزود: قرآن حتی اهل کتاب را به نقطهای مشترک فرامیخواند، پس برای مسلمانان که اشتراکات عمیقتری دارند، تفرقه گناهی نابخشودنی است.
وی با اشاره به مسئله دردآور فلسطین خاطرنشان ساخت: تنها بازگشت به آموزههای اصیل قرآن و تحقق وصف «رُحَماءُ بَینَهُم» و «اشداء علی الکفار» میتواند همبستگی را در برابر اشغالگران و ایستادگی در مقابل مستکبران را شکل دهد. به گفته او، حکام اسلامی نباید در خفا با رژیم صهیونیستی همپیمان باشند و در ظاهر موضع مخالف بگیرند، چرا که شکستن اقتدار امت، به معنای دشمنی با رسول خداست.
هفته وحدت؛ نسخه امام راحل برای همگرایی امت اسلامی در برابر دشمنان
همچنین در این خصوص حجت الاسلام محمود غلامی جامی، کارشناس ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تکیه بر مشترکات مذاهب اسلامی و تحمل اختلافات، هفته وحدت را ابتکار راهبردی امام خمینی (ره) برای تبدیل تفاوتها به همگرایی دانست و اظهار کرد: اگر ۵۷ کشور اسلامی متحد شوند، آزادسازی قدس شریف دور از دسترس نخواهد بود.
کارشناس ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با بیان اینکه «میان مذاهب اسلامی مشترکات فراوانی وجود دارد که بسیار بیشتر از موارد اختلافی است» خاطرنشان کرد: ایمان به یگانگی خدا، نبوت انبیا، خاتمیت پیامبر اسلام، معاد، قرآن، قبله، نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، و مقابله با دشمن مشترک، از مهمترین محورهای این اشتراکات است.
وی هفته وحدت را نمونهای روشن از تدبیر امام خمینی (ره) دانست و گفت: اختلاف تاریخی شیعه و سنی بر سر تاریخ ولادت پیامبر اعظم (ص)، با نامگذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول بهعنوان هفته وحدت، به همبستگی و اتحاد تبدیل شد.
غلامی جامی با اشاره به سیره پیامبر در ایجاد الفت میان قبایل اُوسْ وَ خَزْرَج، تأسیس مسجد و برپایی نماز جماعت، این اقدامات را تجلی عینی همگرایی دانست و افزود: امروز نیز در شرایطی که رژیم کودککش صهیونیستی بیش از ۲۰ هزار کودک فلسطینی را به شهادت رسانده، کنفرانسهای محدود کافی نیست و امت اسلامی باید اقدام عملی انجام دهد.
کارشناس ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اتحاد واقعی جهان اسلام میتواند آزادسازی قدس شریف را محقق کند و سطح فرهنگ، بصیرت و عزت امت اسلامی را ارتقا دهد.
وحدت؛ راهبرد مقدس قرآن برای حفظ جامعه اسلامی و انقلاب
حجت الاسلام موسی اسفندیاری، مدیر شعبه خراسان بنیاد بینالمللی امامت نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وحدت یک امر فطری و مقدس در قرآن کریم است، اظهار کرد: وحدت اجتماعی و سیاسی، ضامن بقای انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان است و نباید برداشتهای افراطی یا سوءاستفادههای سیاسی، این اصل قرآنی را تضعیف کند.
مدیر شعبه خراسان بنیاد بینالمللی امامت، در تبیین مفهوم وحدت در اسلام اظهار داشت: وحدت، واژهای است که هم فطرت انسان و هم طبیعت اجتماعی او آن را میپذیرند. در قرآن کریم، همه مسلمانان برادر یکدیگر خوانده شدهاند و مأمور به اعتصام به حبلالله و همکاری در برابر مشکلات، فتنهها و دشمنیها هستند.
وی با اشاره به نقش وحدت در پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت افزود: امروز وحدت رمز موفقیت جامعه اسلامی، بهویژه در ماجرای جنگ ۱۲ روزه است. با این حال، برداشتهای افراطی که وحدت را به معنای اتحاد کامل اعتقادی میدانند و همچنین سوءاستفادههای برخی جریانهای سیاسی، موجب شده برخی انقلابیون نسبت به این اصل حیاتی زاویه بگیرند.
اسفندیاری با مرور دیدگاه شهید مطهری خاطرنشان کرد: وحدت به سه نوع تقسیم میشود؛ وحدت اجتماعی که بهمعنای همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان از مذاهب مختلف است و در ایران سابقهای طولانی دارد؛ وحدت سیاسی که بهرغم تفاوتها در اندیشه سیاسی، در برابر دشمنان یک جبهه واحد تشکیل میدهد؛ و وحدت اعتقادی که تحقق آن بهمعنای نفی کامل اختلافات مذهبی و تغییر مذهب یکدیگر است و ضرورتی برای آن وجود ندارد.
مدیر شعبه خراسان بنیاد بینالمللی امامت تاکید کرد: اهلبیت (ع) همواره وحدت را بهعنوان یک راهبرد دائمی برای حفظ اسلام میدانستند، نه یک تاکتیک مقطعی. در تاریخ، فشارها و بدرفتاریهای مخالفان وحدت علیه اهلبیت فراوان بوده، اما ایشان برای حفظ جامعه اسلامی این سختیها را تحمل کردند و این همان الگویی است که امروز در انقلاب اسلامی باید رعایت شود.
وی افزود: دشمنان انقلاب و نیز برخی غافلان داخلی، همواره علیه وحدت فعالیت میکنند. منِ انقلابی باید با روشنگری و مطالبهگری، از سوءاستفادهها جلوگیری کنم و هرگز همانند سوءاستفادهکنندگان عمل نکنم. وحدت مقدسی که رهبر انقلاب از آن سخن میگویند، ستون حفظ اصل نظام است و از هر مصلحت سنجی کوتاهمدت مهمتر.
بازگشت به آموزههای اساسی، نسخه شفابخش امروز امت
تنها راه نجات امت و عبور از بحرانهای موجود، بازگشت جدی به آموزههای قرآن و سیره اهلبیت (ع) است تا «وحدت» نه شعاری موقت، بلکه منش دائمی جامعه اسلامی باشد. دین اسلام اختلافات فقهی و کلامی را طبیعی و حتی زمینهساز پویایی دانسته، اما آن را مطلقاً وسیله دشمنی و ایجاد جبهه درونی نمیداند. همانگونه که مذاهب اهلسنت اختلافات ریز و درشت دارند اما دچار ستیز دائمی نشدهاند. امروز نیز، دشمنان انقلاب اسلامی، با ابزارهای جدید رسانهای و پروژههای تفرقهافکن، در پی فاصلهانداختن میان امت واحدهاند؛ از وهابیت تکفیری علیه شیعه تا ترویج اختلافات درونی میان مسلمانان روشنگری نقش مهمی در عبور از این گردنه تاریخی دارد. آنچه جامعه اسلامی را مقابل سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمنان مصون میدارد وحدت واقعی، مبتنی بر تعامل و همدلی عملی مسلمانان است. این وحدت باید در تصمیمات حیاتی امت خود را نشان دهد. چنانچه مسلمانان امروز، نسخه آزموده وحدت را بهدرستی اجرا کنند، نهتنها زمینههای نفوذ و دشمنی را میبندند، بلکه فرصت تحقق تمدن نوین اسلامی و آزادسازی سرزمینهای اشغالشده بیش از هر زمان دیگر فراهم خواهد شد. هفته وحدت، یادآور مسئولیت تاریخی ما نسبت به وحدت و عزت امت است.
