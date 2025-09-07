حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامههای هفته وحدت و بزرگداشت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال مقارن با هزار و پانصدمین سالروز تولد حضرت رسول (ص) است، تلاش کردیم برنامههای ویژه و گستردهای در سطح استان طراحی و اجرا کنیم.
مدیر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگر امت اسلامی به همبستگی و اتحاد نیاز دارد و این انسجام ضربهای کاری بر قلب دشمنان مستکبر خواهد بود.
وی افزود: امروز امت اسلامی بیش از همیشه به همبستگی و اتحاد نیازمند است. با توجه به بروز و ظهور دشمنیهای مستکبران بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، هرچه وحدت و همدلی ما بیشتر باشد، تیر تیزی به قلب دشمنان است.
صاحبقرانی افزود: مستکبران جهان با طراحیها و برنامههای متعدد در پی ضربه زدن به جبهه امت اسلامی هستند و ما باید اهتمام بیشتری در پاسداشت وحدت داشته باشیم. مسلمانان جهان باید با بصیرت، آگاهی و معرفت، به این مسئله توجه ویژهای نشان دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: الحمدلله مردم عزیز ما در سراسر کشور، بهویژه در استان خراسان رضوی، به وحدت امت اسلامی باور دارند و برنامههای متعددی نیز در این زمینه تدارک دیده شده است؛ از برگزاری نشستها و جلسات گرفته تا جشنها و همایشهایی که همه و همه بیانگر همدلی و انسجام جامعه ایمانی ماست، بهویژه میان برادران مسلمان که در کشور ما در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
وی از برگزاری جشنهای خیابانی در شب و روز میلاد پیامبراکرم (ص) در ۷۵ شهر از مجموع ۸۶ شهر استان و چهار نقطه مشهد خبر داد.
صاحبقرانی با اشاره به شعار امسال هفته وحدت با عنوان «امت احمد، اسوه مقاومت» اظهار کرد: در راستای این شعار، مجموعهای از جشنهای بزرگ با محوریت «امت احمد» برگزار خواهد شد. از جمله شاخصترین برنامهها، برگزاری جشنهای خیابانی در شب و روز میلاد پیامبر اکرم (ص) است که در ۷۵ شهر از مجموع ۸۶ شهر استان برنامهریزی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در مشهد مقدس نیز چهار نقطه بهعنوان مراکز اصلی این جشنها پیشبینی شده است. جلسات هماهنگی نهایی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و تشکلهای مردمی در حال برگزاری است.
وی افزود: میدان شهدا، کوهپارک، منطقه قاسمآباد و یکی از مناطق حاشیهای شهر بهعنوان مکانهای اصلی برگزاری این جشنها در مشهد مطرح هستند و اطلاعرسانی دقیق مکانها از طریق صداوسیمای خراسان رضوی و زیرنویس تلویزیونی به مردم اعلام خواهد شد. همچنین در شهرهای دیگر استان این برنامهها اجرایی میشود.
صاحبقرانی ادامه داد: این جشنها در قالب برنامههای متنوع و متناسب با زمانهای مختلف، شامل شب ولادت، ظهر ولادت و شام ولادت پیامبر اکرم (ص) برگزار خواهد شد تا همه اقشار مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درباره سایر برنامههای هفته وحدت گفت: یکی از مهمترین اقدامات، برگزاری نشست علما و روحانیون شیعه و اهل سنت از سراسر استان بود که جلوهای از همدلی و وحدت اسلامی را به نمایش گذاشت. همچنین محافل قرآنی با حضور قاریان و اساتید بینالمللی قرآن کریم در شهرستانهای مختلف برپا خواهد شد تا معجزه جاویدان پیامبر (ص) یعنی قرآن، محور اصلی برنامهها باشد.
وی به برنامههای مردمی نیز اشاره و اظهار کرد: در این ایام، ایستگاههای صلواتی با شکوه بیشتری برپا خواهد شد و کاروانهای شادی و کارناوالهای سیار مزین به نام پیامبر اکرم (ص) در محلات مختلف شهرها حرکت میکنند. علاوه بر این، تریلیهای ویژهای برای اجرای برنامههای هنری و مذهبی طراحی شده است.
صاحبقرانی تأکید کرد: همچنین پویشهای مردمی مختلفی با محوریت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه در نظر گرفته شده که همبستگی امت اسلامی را تقویت خواهد کرد. در این پویشها از مردم خواسته میشود تا هر یک سهمی هرچند کوچک در حمایت از این حرکت بزرگ اسلامی داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: تمام این برنامهها با دستورالعمل واحد در سطح استان اجرا میشود و هر شهرستان متناسب با امکانات خود، جشنها و مراسم را برگزار خواهد کرد. هدف اصلی ما ایجاد فضایی پرشور و وحدتآفرین در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) است تا پیام همدلی، مقاومت و معنویت در جامعه اسلامی طنینانداز شود.
