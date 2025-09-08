آذین بندی و چراغانی ویژه حرم مطهر رضوی در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به برنامههای گسترده حرم مطهر رضوی در ایام میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)،اظهار کرد: در این ایام، چهار کتیبه بزرگ در ایوانهای اصلی بارگاه منور رضوی و پرچمهای سبزرنگ با موضوع ولایت، در تمامی صحنها، نصب شده است.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی ادامه داد: علاوه بر نصب کتیبهها، گلآرایی ویژه نیز در صحنها اجرا شده تا عطر دلانگیز و طراوت و زیبایی بیشتری را، برای زائران، فراهم آورد.
وی گفت: در مراسمهای شب و روز میلاد در رواق امام خمینی (ره) و چایخانههای حرم، بیش از ۱۵۰ هزار شربت و شیرینی میان زائران توزیع خواهد شد. همچنین حدود ۱۲۰ هزار بسته پذیرایی آماده شده تا در این ایام، در چایخانهها، توزیع شود.
شبان افزود: چهار موکب فعال نیز در ورودیهای بابالکاظم (ع)، بابالهادی (ع)، ورودی خیابان آیتالله واعظ طبسی و دیگر نقاط پرتردد حرم مطهر، به زائران، خدمترسانی خواهند کرد.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی همچنین از تعویض مهرهای تربت در حرم مطهر با مهرهای «تربت کربلا» در روز میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: در مجموع ۳۰۰ هزار مهر تولید شده که هم زمان با میلاد پیامبر اعظم (ص)، در تمامی صحنها و رواقهای حرم مطهر رضوی، جایگزین مهرهای قدیمی، خواهد شد.
وی از دیگر اقدامات رفاهی حرم مطهر رضوی را، افزایش ظرفیت دفاتر امانات و خدمات رفاهی همچون شارژ تلفن همراه برای رفاه زائران عنوان کرد و گفت: تمام این برنامهها با هدف گرامیداشت باشکوه میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین، خدمترسانی بهتر به زائران بارگاه منور رضوی، تدارک دیده شده است.
نظر شما