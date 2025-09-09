https://mehrnews.com/x38YLg ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد خبر 6585318 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) در حرم رضوی مشهد - در این فیلم مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) و امام جعفر صادق(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 19 MB کد خبر 6585318 کپی شد مطالب مرتبط تصاویر هوایی از ویژه برنامه شب میلاد رسول خاتم(ص) در حرم رضوی نور وحدت در حرم رضوی؛ مشهد میزبان جشن میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) آذین بندی و چراغانی ویژه حرم مطهر رضوی در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) اعلام ویژه برنامههای حرم مطهر رضوی در میلاد پیامبر(ص) برچسبها حرم امام رضا (ع) آستان قدس رضوی مشهد هفته وحدت
