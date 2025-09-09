  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) در حرم رضوی

مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) در حرم رضوی

مشهد - در این فیلم مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) و امام جعفر صادق(ع) را مشاهده می کنید.

دریافت 19 MB
کد خبر 6585318

