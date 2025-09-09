به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پروژه‌های مرمتی صحن‌های تاریخی حرم مطهر رضوی، عملیات مرمت ایوان ساعت در صحن انقلاب و ایوان تلگراف‌خانه در صحن آزادی، به همت سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی، آغاز شد.

این اقدام با نصب داربست‌ها در بدنه و طاق ایوان‌ها آغاز شده و مقدمات کار برای بازسازی، استحکام‌بخشی و مرمت تزئینات تاریخی این ایوان‌ها، فراهم شده است.

ایوان ساعت که به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های صحن انقلاب شناخته می‌شود، سال‌هاست با کاشی‌کاری‌ها و کتیبه‌های نفیس خود چشم‌نواز زائران است.

همچنین ایوان تلگراف‌خانه در صحن آزادی، با قدمتی ارزشمند، بخشی از تاریخ معماری دوره قاجار در حرم رضوی را، روایت می‌کند.

بر اساس اعلام سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی، این مرمت‌ها در ادامه طرح‌های پیشین در اماکن متبرکه رضوی صورت می‌گیرد و هدف آن حفاظت از تزئینات تاریخی و جلوگیری از فرسایش و بازآفرینی جلوه‌های اصیل معماری اسلامی– ایرانی، است.

با آغاز این عملیات، کارشناسان مرمت و هنرهای سنتی ضمن استحکام‌بخشی بدنه‌ها، به بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده کاشی‌کاری، کتیبه‌ها و مقرنس‌های ایوان، خواهند پرداخت.

درعین‌حال، اجرای مرمت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که امور زیارتی زائران در صحن‌ها بدون وقفه، ادامه داشته باشد.

این طرح، بخشی از برنامه گسترده سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی برای صیانت از میراث تاریخی و معماری حرم مطهر است تا آیندگان نیز همچون امروز، شاهد شکوه و اصالت این فضاهای معنوی، باشند.