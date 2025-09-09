  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

وحدت ملت بزرگ ایران رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود

وحدت ملت بزرگ ایران رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود

بجنورد- امام جماعت مسجد حنفیه بجنورد گفت: مقاومت و اتحاد ملت بزرگ ایران رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود.

حاج عبدالغفور آخوند بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسرائیل بیش از ۷۰ سال است که به غزه تجاوز می‌کند و کافی است نگاهی به نقشه‌های گذشته انداخته شود تا مشخص شود از سرزمین غزه چه مقدار باقی مانده است.

وی با اشاره به دستاوردهای مقاومت افزود: این حماس بود که توانست به اسرائیل حمله کند و وارد فلسطین اشغالی شود؛ در این عملیات بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ صهیونیست کشته شدند و بسیاری به اسارت درآمدند که هنوز محل نگهداری آن‌ها شناسایی نشده است.

امام جماعت مسجد حنفیه بجنورد ادامه داد: آمریکا و اسرائیل با همکاری برخی کشورهای اروپایی به ایران حمله کردند اما تنها پس از ۱۲ روز تقاضای آتش‌بس داشتند و نتوانستند حملات گسترده ایران به اسرائیل را تحمل کنند. همین مسئله موجب شکست آن‌ها و فرو ریختن ابهت پوشالی استکبار جهانی شد.

وی بیان کرد: مقاومت و اتحاد ملت ایران موجب شد این نظام مقدس پیروز شود و همین اتحاد الگویی برای ملت‌های عراق و یمن بود تا توان حمله به اسرائیل را به دست آورند، یقیناً وحدت ما رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود.

کد خبر 6584341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها