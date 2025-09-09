وحدت ملت بزرگ ایران رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود

حاج عبدالغفور آخوند بهمن در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسرائیل بیش از ۷۰ سال است که به غزه تجاوز میکند و کافی است نگاهی به نقشههای گذشته انداخته شود تا مشخص شود از سرزمین غزه چه مقدار باقی مانده است.
وی با اشاره به دستاوردهای مقاومت افزود: این حماس بود که توانست به اسرائیل حمله کند و وارد فلسطین اشغالی شود؛ در این عملیات بیش از یکهزار و ۲۰۰ صهیونیست کشته شدند و بسیاری به اسارت درآمدند که هنوز محل نگهداری آنها شناسایی نشده است.
امام جماعت مسجد حنفیه بجنورد ادامه داد: آمریکا و اسرائیل با همکاری برخی کشورهای اروپایی به ایران حمله کردند اما تنها پس از ۱۲ روز تقاضای آتشبس داشتند و نتوانستند حملات گسترده ایران به اسرائیل را تحمل کنند. همین مسئله موجب شکست آنها و فرو ریختن ابهت پوشالی استکبار جهانی شد.
وی بیان کرد: مقاومت و اتحاد ملت ایران موجب شد این نظام مقدس پیروز شود و همین اتحاد الگویی برای ملتهای عراق و یمن بود تا توان حمله به اسرائیل را به دست آورند، یقیناً وحدت ما رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود.
