نور وحدت در حرم رضوی؛ مشهد میزبان جشن میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با شب میلاد پر نور پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) حرم مطهر امام رضا (ع) غرق در نور و سرور است؛ از سردرهای مزین به چراغهای رنگین گرفته تا پرچمهای برافراشته بر گلدستهها، همه نوید روزی بزرگ و پرشکوه را میدهند.
نسیم خنک شهریورماه مشهد، حامل عطر گلاب و شمیم معطر اسفند است که با زمزمه صلوات هزاران زائر در هم آمیخته و فضایی آکنده از شوق و آرامش آفریده است.
صحن پیامبر اعظم (ص) سرشار از جمعیتی است که نگاهشان به گنبد طلایی دوخته شده و دلهایشان در ذکر نام پیامبر آرام میگیرد، گویی هر نفسشان تسبیحی تازه در ستایش خداوند است.
از دقایقی پیش، ویژهبرنامهها آغاز شده است؛ قرائت زیارت امینالله با صدایی رسا و آمیخته به شوق، سکوتی معنوی را میان انبوه زائران گسترده است. پس از آن، نوای دلنشین مدیحهسرایی بر لبان ذاکران اهل بیت (ع) جریان یافته و با اجرای هماهنگ گروههای سرود، حال و هوایی روحافزا و خیالانگیز در فضا پیچیده است. مردم با اشک و لبخند، شعر و صلوات را به هم گره زدهاند؛ خانوادهها شانهبهشانه نشستهاند، کودکان کوچک در آغوش مادران با تعجب به نورافشانیها نگاه میکنند، سالمندان به عصا تکیه داده و لبخندی آرام بر چهره دارند.
گوشهای دیگر، خادمان حرم با لباسهای سبز و عمامههای سپید، با گلابپاشهای سنتی از زائران استقبال میکنند؛ چهرههایشان با لبخند و احترام، آینهای از میزبانی کریمانه است. در میان صحنها، فرشهای یکدست پهن شده و شماری از زائران روی آنها نشستهاند تا به سخنان علمای برجسته گوش دهند.
روحانیان با بیانی شیوا از جایگاه پیامبر اکرم (ص) در وحدت امت اسلامی و از پیامهای اخلاقی و اجتماعی سیره آن حضرت سخن میگویند. هر جملهشان با ذکر صلوات و تحسین جمع همراه میشود و دلها را نرمتر میکند.
فضا نهتنها معنوی، بلکه نماد وحدت است؛ زائرانی از گوشهوکنار ایران گرد آمدهاند: از نوار شمالی و سواحل خزر گرفته تا کویرهای مرکزی و کوهستانهای غرب. لهجهها گوناگون است، اما زبان دل یکی است؛ زبان محبت به پیامبر و خاندان مطهرش.
حتی برخی مهمانانی از کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان اسلام نیز در میان جمعیت دیده میشوند، عبا بر دوش و چشمانی پر از اشکِ شوق. پرچمهای رنگین و پارچههای سبز با آیات قرآن بر سر در رواقها نصب شده و همزمان، صدای دف و سرودهای مذهبی در فضا طنینانداز است.
این حال و هوا، نهفقط یادآور تاریخ درخشان میلاد پیامبر اکرم (ص) در قرون گذشته است، بلکه تصویری زنده و جاری از وحدت و عشق امت اسلامی را در قلب ایران، در جوار امام مهربانیها، به نمایش میگذارد. امشب، مشهد به پایتخت دلهای عاشق بدل شده است؛ جایی که نور، صدا و عطر، درهم میآمیزند و هر زائر، با دلی سرشار از شکرگزاری، لحظهها را در حافظه جانش حک میکند.
حرم، آینهای است که نور میلاد را بر چهره هر عاشق بازمیتاباند و در این آئینه، تنها یک تصویر شکل میگیرد: امت محمدی که شانهبهشانه، با وحدت و عشق، در برابر تمام تفرقهها ایستاده است.
ویژه برنامههای حرم مطهر امام رضا (ع)
حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی اظهار کرد: بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) با قرائت زیارت امینالله و مدیحهسرایی ذاکر اهل بیت (ع)، علی ملائکه آغاز میشود و سپس گروه سرود و هم خوانی عروه الوثقی، به اجرای برنامه هم خوانی و سرودهای عیدانه، میپردازند.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی افزود: سخنرانی حجتالاسلام شهاب مرادی در خصوص معرفی سیره رسولالله (ص)، شعرخوانی شاعر آئینی محمدجواد خراشادیزاده، اجرای سرود توسط گروه هم خوانی آل طاها و مدیحهسرایی و مولودیخوانی توسط مهدی سروری و مهدی سلحشور، از دیگر برنامههای شب میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
ویژه برنامههای جشن روز هفده ربیع الاول
وی در ادامه، به برنامههای جشن ولادت پیامبر مهربانیها (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور اشاره و عنوان کرد: این ویژه برنامه، با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران، مسئولان و خدام بارگاه سراسر نور رضوی از ساعت ۹:۰۰ صبح در تالار ولایت، برگزار میشود.
شریعتی نژاد ابراز کرد: این مراسم باشکوه با مدیحهسرایی و مولودیخوانی جمعی از مدیحهسرایان و ستایشگران آلالله، سید امیر احمدنیا، محمد جعفرنژاد، محمد اسداللهی، ابراهیم قانع و علی ملائکه، در مدح و منقبت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)،همراه خواهد بود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی بیان کرد: در این مراسم همچنین، حجتالاسلام سید حسین سیدی، شاعر آئینی اهل بیت (ع) به اجرای برنامه شعرخوانی میپردازد و اجرای سرود و هم خوانی توسط گروه سرود بِضعِهُ المُصطَفی، از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی افزود: در این روز فرخنده و مسعود، همچنین زائران حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی (ره) نیز میزبان برنامههای جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خواهند شد که این برنامهها از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه با اجرای گروه سرود خادمالزهرا (س)، آغاز میشود.
شریعتی نژاد عنوان کرد: سخنرانی حجتالاسلام ناصر رفیعی و مدیحهسرایی مداح و ستایشگر اهل بیت (ع)، سید رضا حسینی از دیگر برنامههای جشن میلاد، در رواق امام خمینی (ره) خواهد بود.
ویژه برنامههای شام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، در ادامه، به ویژه برنامههای شام میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: این ویژه برنامهها، شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) خواهد بود.
وی بیان کرد: در این مراسم، زیارت شریف امینالله، با نوای دلنشین مهدی رسولی قرائت میشود و سپس حاضران، میهمان اجرای زیبای گروه سرود بِضعَهُ المُصطَفی (ص)، خواهند شد و در ادامه، سعید تاج محمدی از شعرای خطه کاشمر به شعرخوانی در وصف و منقبت موالید هفده ربیع، میپردازد.
شریعتینژاد خاطرنشان کرد: سخنرانی حجتالاسلام رفیعی، مدیحهسرایی و مولودیخوانی جمعی از ذاکران خوش الحان اهل بیت (ع) مهدی سروری، محمد صالحیپور، رسول میثمی، مهدی پایندهفر، مجتبی خرسندی، محمد جعفرنژاد و علیرضا نژاد حسین، از دیگر برنامههای شام میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)،در حرم مطهر رضوی است.
حال و هوای زائران امام رضا (ع) در شب میلاد نبی اکرم (ص)
در این شب با زائران امام رضا (ع) همراه میشویم زهرا حسینی، بانوی ۴۰ سالهای که همراه همسر و دو فرزندش راهی سفری ۲۴ ساعته از زاهدان شده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر سال برای میلاد پیامبر (ص) در مسجد محلهمان جشنی برپا میشود، اما امسال دلم خواست در خانه امام رضا (ع) باشم. حس میکنم اینجا همهچیز رنگ محبت و صفای خاصی دارد.
زائر امام رضا (ع) با لبخندی که زیر نور چراغهای صحن پیامبر اعظم (ص) میدرخشد، ادامه داد: وقتی وارد مشهد شدم، اولین نسیمی که از سمت حرم وزید، انگار تمام خستگی راه را با خودش برد. بچههایم از صبح بیتاب آمدن به حرم بودند.
وی لحظاتی را به توصیف فضای اطرافش اختصاص میدهد: پرچمها در باد میرقصند، عطر اسپند و گلاب با صلوات مردم درهم آمیخته و نگاهها همه به گنبد طلایی است. حتی غریبهترینها هم امشب برایم آشنا هستند.
حسینی افزود: فردا هم در مراسم روز میلاد شرکت میکنم. دلم میخواهد پیام محبت پیامبر را از اینجا تا شهر خودمان ببرم و برای همه تعریف کنم که در مشهد چه شور و صفایی جریان داشت.
همچنین سمیه فلاح، دختر دانشجوی ۲۳ ساله اهل رشت، همراه دو دوست همدانشگاهیاش به مشهد آمده است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تابستان تصمیم گرفته بودیم که امسال در شب میلاد اینجا باشیم. امروز که وارد حرم شدیم، حس کردم تمام آرزوهایم برآورده شده است.
وی لحظه ورودش را به خاطر میآورد: صدای دف و سرود که از صحن پیامبر اعظم (ص) میآمد، ما را به سمت دل حرم کشاند. احساس کردم در میان دریایی از نور و عشق غوطهورم.
فلاح از تنوع زائران مشهد میگوید: اینکه میبینی کنار هم، زن و مرد، کودک و سالمند، از شرق و غرب ایران با هم یک صدا شدهاند، معنای واقعی امت واحده را نشان میدهد.
وی افزود: میخواهم خاطرات امشب را با خانوادهام قسمت کنم و برایشان بگویم که در اینجا، در حرم امام رضا (ع)، عشق به پیامبر چگونه همه را به هم پیوند میدهد.
مشهد پایتخت دلهای عاشق
شب میلاد پیامبر اکرم (ص) در مشهد آیینهای از همبستگی، محبت و ایمان زائران است. در صحنها، شادی و اشک، ذکر و دعا، در کنار یکدیگر معنایی تازه یافتهاند.
برنامههای امشب با حضور گروههای سرود، سخنرانی و مدیحهسرایی، فضایی ساخت که هر زائر با زبان و فرهنگ خود، پیوندی قلبی با پیامبر رحمت بیابد.
از فردا صبح، حرم مطهر میزبان مراسم روز میلاد خواهد بود؛ صحنههایی که بار دیگر صدای صلوات را به سقف رواقها خواهد رساند و پیام محبت را به گوش همگان خواهد برد. در این دو روز، مشهد پایتخت دلهای عاشق شده است؛ جایی که مرزهای جغرافیایی محو میشوند و تنها نام پیامبر و اهل بیت (ع) باقی میماند.میلاد پیامبر مهر و امام علم، فرصتی است تا زائران بار دیگر این پیام جاودان را به یاد آورند: با وحدت، محبت و ایمان، میتوان جهانی ساخت که در آن، نور بر تاریکی غلبه کند.
