واکنش قهرمان جهان به کنار گذاشتن پویا دادمرز از مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آستانه رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، یک مسابقه انتخابی تمرینی میان پیام احمدی (قهرمان جوانان جهان) و پویا دادمرز (دارنده ۲ مدال نقره و برنز جهان) برگزار کرد. در پایان این رقابت، پیام احمدی به عنوان ملیپوش نهایی این وزن معرفی شد و دادمرز که پیشتر برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب شده بود، از ترکیب کنار گذاشته شد.
الدانیز عزیزلی، قهرمان نامدار کشتی فرنگی آذربایجان و دارنده ۴ مدال طلای جهان و ۲ مدال برنز جهانی در وزن ۵۵ کیلوگرم، به تغییرات اخیر در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران واکنش نشان داد و در این رابطه گفت: من از جزئیات دقیق این فرآیند آگاه نیستم، اما به نظر من چنین تصمیمی در هفته پایانی پیش از رقابتهای جهانی درست نیست. البته من همیشه رنگرز سرمربی ایران را بهعنوان فردی عادل و محترم شناختهام و مطمئنم که دلیلی مهم پشت این تصمیم وجود داشته است. با این حال، بهتر بود این مسئله به روزهای پایانی موکول نمیشد.
این کشتی گیر آذربایجانی در مورد اینکه چه نتیجهای در مسابقات جهانی حاصل خواهد شد، اظهار داشت: نتیجه نیز بستگی زیادی به گروهبندی و قرعه دارد. من کاملاً آماده هستم و اگر میخواهم قهرمان شوم، نباید هیچ چیزی برایم مورد پرسش و اهمیت قرار داشته باشد.
