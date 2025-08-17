مسافران جهانی در اردوی کشتی فرنگی به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۲۷ مردادماه و در کمپ تیم‌های ملی کشتی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برگزار می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) مهدی احدی (گیلان) آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) امیررضا ده بزرگی (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) سجاد ایمن طلب (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان) علی اسکو (مازندران) امیر عبدی (قم)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمد ناقوسی (خوزستان) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) امیررضا اکبری (مازندران) شایان حبیب زارع (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران) مرتضی الغوثی (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)



سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – پرویز زیدوند

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

سرپرست: امیدشایگان

کشتی گیران تیم ملی نوجوانان که به جهت تشویق به اردوی بزرگسالان دعوت شده‌اند:

۵۵ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع (مازندران)

۶۷ کیلوگرم: ابوالفضل شیری (قم)



نفرات دعوت شده در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند.

