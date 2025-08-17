  1. ورزش
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

مسافران جهانی در اردوی کشتی فرنگی به خط شدند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی زاگرب از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۲۷ مردادماه و در کمپ تیم‌های ملی کشتی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برگزار می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) مهدی احدی (گیلان) آرمین شمسی پور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) امیررضا ده بزرگی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) سجاد ایمن طلب (مازندران)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان) علی اسکو (مازندران) امیر عبدی (قم)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمد ناقوسی (خوزستان) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) امیررضا اکبری (مازندران) شایان حبیب زارع (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران) مرتضی الغوثی (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – پرویز زیدوند
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
سرپرست: امیدشایگان
کشتی گیران تیم ملی نوجوانان که به جهت تشویق به اردوی بزرگسالان دعوت شده‌اند:
۵۵ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: ابوالفضل شیری (قم)

نفرات دعوت شده در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند.

سیده فرزانه شریفی

