احتمال حضور نایب قهرمان جهان در کرواسی/ تایید غیبت با نامه مصدومیت

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا دادمرز دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان که بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی باید در قهرمانی کشور اهواز به میدان می‌رفت، اما در این مسابقات غایب بود و دلیل غیبت او مصدومیت اعلام شده بود. در حال حاضر پویا دادمرز به همراه سایر ملی پوشان در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی حضور دارد و این احتمال می‌رود که مدارک پزشکی او از سوی فدراسیون تأیید شده باشد.

با توجه به حضور دادمرز در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، احتمالاً او در تورنمنت رنکینگ کرواسی که مرحله دوم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی محسوب می‌شود حضور خواهد داشت. همچنین محمدرضا مختاری نیز که نامش در لیست اولیه اردو نبود، نیز همراه با سایر ملی پوشان در اردو حضور دارد و احتمال دارد که وی نیز به یک تورنمنت بین المللی اعزام شود.