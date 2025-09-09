تیم ملی کشتی آزاد ایران راهی زاگرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بعدازظهر امروز به منظور حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، عازم شهر زاگرب شدند. این مسابقات از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان کشورمان برای کسب افتخار و بالا بردن پرچم ایران روی تشک می‌روند.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران:

۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

کادر فنی و همراهان:

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، اویس ملاح، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی

