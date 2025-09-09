  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

سید عمار حکیم با تولیت حرم حضرت معصومه(س) دیدار کرد

قم- رهبر جریان حکمت ملی عراق در جریان سفر به قم با تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه سفر خود به ایران با حضور در شهر مقدس قم با آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تحکیم وحدت اسلامی و گسترش همکاری‌های فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق تأکید کردند.

تسهیل سفر زائران ایرانی در عتبات عالیات و حضور زائران عراقی در ایران از دیگر محورهای این دیدار بود.

حکیم در این زمینه گزارشی از برگزاری زیارت میلیونی اربعین و نقش زائران ایرانی و عراقی در تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی دو ملت ارائه کرد.

