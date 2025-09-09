  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق به قم سفر کرد

قم- سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در سفر به شهر مقدس قم با مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق صبح سه شنبه به شهر مقدس قم سفر کرد.

وی در بدو ورود به قم به بارگاه منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

سید عمار حکیم همچنین با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دیدار و گفتگو کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جعفر سبحانی از مراجع فقید قم دیدار و گفتگو کرد.

بازدید از بیمارستان فوق تخصصی نور که تحت اشراف آیت الله سیستانی در حال ساخت است از دیگر برنامه‌های سید عمار حکیم دیر سفر به شهر مقدس قم بوده است.

