قمی: طرح ملی حفظ قرآن باید به نهضتی فراگیر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جلسه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم پیش از ظهر امروز، سهشنبه ۱۸ شهریور با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی بحرالعلوم؛ دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و اعضای این ستاد در دفتر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در بخشی از این جلسه حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به محتوای طرح شده در این جلسه که نخستین جلسه از ستاد راهبری حفظ قرآن در ساختار جدید است، گفت: هر چند سلسله اقداماتی که از سوی دبیرخانه این ستاد طی چند ماه گذشته به انجام رسیده، قابل تقدیر است اما باید گفت تا جریان حفظ در کشور تبدیل به یک نهضت نشود، قادر نخواهیم بود آنگونه که بایسته و شایسته است در این مسیر که تحقق منویات رهبری و نزدیک شدن به آمار تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن مورد نظر است، دست پیدا کنیم. این طرح باید از حالت برنامهای صرف خارج شده و به یک نهضت فراگیر مردمی تبدیل شود.
وی ادامه داد: هم اکنون در جایگاهی ایستاده ایم که متناسب با عظمت نام انقلاب اسلامی که پرچمدار فرهنگ قرآن و اشاعه آن در همه لایهها و سطوح اجتماعی است باید کار اصولی و زیربنایی در امر ترویج فرهنگ قرآنی به انجام برسد.
قمی حضور کارگروه تأمین منابع و جریانهای مالی را ضروری دانست و تصریح کرد: نباید تنها به منابع مالی و تخصیص بودجههای دولتی بسنده کنیم، این امر در آینده نزدیک و یا دور ما را دچار آسیب جدی میکند. با توجه به کسری بودجه عمومی، این احتمال وجود دارد که با اولویت بندی بودجه، مبالغ در نظر گرفته شده برای امور قرآنی کاهش یافته و یا اصلاً تخصیص داده نشود. روند اجرای این طرح از آنجا که هیچگاه پایبند به بودجههای مصوب دولتی و دستگاهی نبوده و نیست و همواره از مشارکت و کمکهای مردمی در جریان فرایندی خود استفاده کرده است لذا هر زمان شاهد توفیق و شکوفایی بیشتر این طرح بودهایم در قرابت هر چه بیشتر مردم با قرآن و آموزههای قرآنی بودهایم.
وی افزود: در این امر نیاز به انگیزهسازی، تعریف، تبلیغ و تشویق داریم و حتی ممکن است مجبور به آن شویم که در رسیدن به نتایج مورد نظر، نگاهی سختگیرانه نیز داشته باشیم.
قمی تأکید کرد: به این منظور رویکردی که این ستاد میتواند مورد نظر و توجه قرار دهد رویکردی پروژهمحور است به این معنی که با استفاده از دادههای آماری تا به این لحظه، بررسی آفتها و موانع و رفع چالشهای زیرساختی و ابزاری، مُدلی را در یک محدوده زمانی برای خود تعریف کند که در قالب فازهایی مشخص به مورد اجرا درآید که براین اساس، با دستیابی به دستاوردهایی وارد مراحل جدید شویم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: در این مسیر براساس گفته برخی از اعضا باید از همه ابزار و امکانات بهرهمند شد، از شیوههای نوین کمک گرفته شود و از فناوریهای نوین در امر آموزش و مهارتآموزی همچون فضای مجازی نهایت استفاده صورت گیرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه «باید از ابتدا تا انتهای پروژه بدانیم کی و کجا میرسیم و کمیت و کیفیت آن را متوجه شویم»، افزود: در خیلی موارد باید در مدیریت میدان به سمت جلو برویم. سختگیرانه جلو رویم و نحوههای تحقق را پیدا کنیم.
