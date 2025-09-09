نقشه فرهنگی استان سمنان در دست تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری، از تدوین نقشه فرهنگی استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: برای تهیه این نقشه فرهنگی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی و همچنین برش‌های شهرستانی نیز مد نظر بوده است.

وی از تخصیص اعتبارات برای این امر در استان سمنان خبر داد و افزود: قانون پیش بینی کرده که سه هزارم اعتبارات دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به هزینه کردهای فرهنگی از این دست برسد.

استاندار سمنان با بیان اینکه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان ابلاغ شده که پیگیر این اعتبارات باشد، گفت: این سازمان ابتدا باید دستگاه‌های مشمول قانون سه هزارم بودجه را احصا و بعد اعتبارات لازم برای تصویب نقشه فرهنگی استان را ابلاغ کند.

کولیوند با بیان اینکه نقشه مهندسی فرهنگی استان سمنان می‌تواند به برگزاری کیفی برنامه‌های فرهنگی و جلوگیری از موازی کاری کمک کند، بیان کرد: در برش شهرستانی نیز فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان‌های استان مجری این الگو خواهند بود.