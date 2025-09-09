به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ویژه «میلاد نور؛ فروش حضوری و مجازی کتابفروشیها» در بازار کتاب، به مناسبت هفته وحدت از ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ اجرا میشود. هدف از برپایی این طرح با اختصاص یارانه خرید کتاب به همه ایرانیان، توزیع عادلانه یارانه فرهنگی، ترویج کتابخوانی و حمایت از کتابفروشیها بهعنوان آخرین حلقه زنجیره نشر است.
در این طرح که با همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود، برای هر ایرانی تا سقف یک میلیون تومان خرید، ۲۵ درصد یارانه کتاب در نظر گرفته شده است. این یارانه هم بهصورت حضوری در کتابفروشیهای عضو طرح و هم بهصورت غیرحضوری از طریق تارنمای اینترنتی بازار کتاب به نشانی Bazarketab.ir قابل استفاده خواهد بود.
این یارانه به مدت یک هفته برای تمامی مردم ایران قابل استفاده است و بر روی کدملی آنها شارژ خواهد شد؛ لازم به ذکر است افرادی که تاکنون از یارانههای سالانه یا مناسبتی خود استفاده کردهاند، همچنان میتوانند از یارانه این طرح بهرهمند شوند. همچنین در این طرح، هزینه ارسال کتاب برای خریداران و کتابفروشان رایگان خواهد بود و هزینههای آن از محل یارانههای کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد.
