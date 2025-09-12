  1. فرهنگ و ادب
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۱۹

آمادگی روسیه برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در سال ٢٠٢۶

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ روسیه در سن‌پترزبورگ با توافقات تازه طرفین از جمله در زمینه برگزاری رویداد هفته فرهنگی ایران در این کشور در سال ۲۰۲۶ میلادی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی که به دعوت رسمی اولگا لوبیموا همتای روسی خود به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، در دیدار با وی به دیدار رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در چین اشاره کرد.

صالحی با اشاره به اینکه دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه یکی از طولانی‌ترین ملاقات‌های دوجانبه مقامات بلندپایه در حاشیه اجلاس شانگهای بود، این موضوع را نشانه توجه سران دو کشور به توسعه مناسبات دانست.

در این دیدار که با حضور معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، وزیر فرهنگ روسیه با ابراز خرسندی از حضور همتای ایرانی خود در اجلاس مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد، مراتب قدردانی خود را از برگزاری مطلوب رویدادهای هفته فرهنگی روسیه در ایران اعلام کرد.

لوبیموا در ادامه با اشاره به نامزدی کازان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ میلادی، حمایت جمهوری اسلامی ایران از این رویداد را خواستار شد.

وزیران فرهنگ ایران و روسیه در این دیدار به بررسی نتایج دیدار خردادماه خود در تهران در راستای تحقق معاهده جامع راهبردی پرداختند و پیشنهادهایی را در این راستا بررسی کردند.

در این نشست پیشنهاد شد که هفته فرهنگی ایران در روسیه در سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار شود که طرفین موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند. وزیر فرهنگ روسیه در این باره گفت: پس از برگزاری موفقیت‌آمیز هفته فرهنگی روسیه در ایران، طرف روسی برای برپایی رویداد روزهای فرهنگی ایران در روسیه در سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود.

طاهره تهرانی

