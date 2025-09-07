به گزارش خبرگزاری مهر، در سیوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با مسئولان فرهنگی و صنعت نشر روسیه دیدار کرد. در این دیدار که با هدف تبادل تجربیات در حوزه نشر و تقویت ارتباطات فرهنگی میان دو کشور صورت گرفت، سرگئی استپاشین؛ رئیس انجمن اتحادیههای نویسندگان و ناشران روسیه و نخستوزیر پیشین روسیه، وادیم دودا؛ رئیس کتابخانه دولتی روسیه (بزرگترین و مهمترین کتابخانه ملی این کشور)، آلگ روی؛ نویسنده مشهور روس و یوگنی کالییف؛ رئیس انتشارات معتبر «اکسمو» حضور داشتند.
نمایشگاه کتاب تهران؛ نمادی از فعالیتهای فرهنگی ایران در دنیا
ابراهیم حیدری در این دیدار ضمن قدردانی از عوامل برگزار کننده نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو گفت: دو کشور ایران و روسیه از تاریخ و فرهنگ دیرینهای برخوردارند و نقاط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشترکی دارند. ما باور داریم فرهنگ میتواند زیربنا و از مهمترین عواملی باشد که سایر حوزهها را تحتتأثیر قرار میدهد. روابط دیرینه این دو کشور از جنبههای مختلف ادبی، فرهنگی و سیاسی قابل بررسی است و اهالی قلم و فرهنگ ما میتوانند روایت گر درست این موضوعات و منتقل کننده بین ملتها به شکل درست باشند.
وی ضمن تشریح مجموعه فعالیتها، اقدامات و برنامههای خانه کتاب و ادبیات ایران به توصیفی از وضعیت کمی و کیفی نشر کتاب و ادبیات در ایران پرداخت و با اشاره به ترجمه بیش از پانصد اثر ایرانی به زبان روسی و همچنین ترجمه نزدیک به ۱۰۰۰ اثر روسی در ایران ادامه داد: این پیشینه نشان دهنده استقبال دو ملت از آثار بزرگان و ادیبان هر دو کشور است. ظرفیتی که نشاندهنده نیاز تعاملات بیشتر دولتها برای تسهیلگری و حضور فعالتر بخش خصوصی است.
دعوت از فعالان نشر روسیه برای حضور جدیتر در نمایشگاه کتاب تهران
حیدری سپس به نمایشگاه کتاب تهران پرداخت و ضمن تشریح و توضیحاتی در خصوص میزان مشارکت ناشران و بازدیدکنندگان و فروش در این رویداد گفت: از مسئولان حوزه فرهنگ روسیه به ویژه بزرگان حاضر در جلسه دعوت میکنم که در نمایشگاه کتاب تهران حضور جدی تری داشته باشند و ظرفیتهای بالقوه دو کشور را در قالب کارگروه فرهنگی به اشکال مختلفی اعم از ترجمه آثار، دعوت از نویسندگان، بزرگداشتها و دیدار تشکلهای نشر فعال کنند.
وی افزود: کتاب در ایران جزو کالاهایی به شمار میرود که مورد توجه همه مسئولان و مردم قرار دارد و این ریشه تاریخی در فرهنگ و تمدن ایرانیان دارد. در واقع نمایشگاه کتاب جشنوارهای فرهنگی است و نمادی از فعالیتهای فرهنگی ایران در دنیا به شمار میرود که در توسعه و گسترش اقتصاد نشر نقش تأثیر گذاری دارد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: با توجه به جایگاه و نقش کشورهای عضو بریکس و همین طور شانگهای تاکید کرد که با توجه نقش این کشورها در معادلات جهانی به ویژه در حوزه فرهنگ میتوان با فعال کردن کارگروه های فرهنگی به ویژه در حوزه صنعت نشر، نقش بی بدیلی را در معادلات فرهنگی در دنیا داشته باشند. البته با پیشنهاد ما در نمایشگاه کتاب هند این کارگروه تشکیل شد و جلساتی در هند و در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد که امیدوارم با جدیت مابقی کشورها این کار به سرانجام برسد.
ابراهیم حیدری در پایان سخنان خود ضمن تشکر از الگ روی نویسنده کتاب ارزشمند «شغال حریف شیر نخواهد شد» اثری درباره سردار سلیمانی که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه تألیف و چاپ شده است، گفت: توجه ایشان به این قهرمان ملی ایرانیان قابل تحسین است و دعوت میکنم که حتماً به تهران سفر کنند و در نشستی به معرفی کتاب خود بپردازد. خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی میزبانی از این نشست و ترجمه این اثر به فارسی را دارد.
فرهنگ کشورها را متحد میکند
در این دیدار سرگی استپاشین، رئیس انجمن اتحادیه ناشران و نویسندگان روسیه با ابراز خوشحالی از حضور هیئت ایرانی در سیوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو گفت: این یک نمایشگاه بینالمللی است اما تعداد شرکتکنندگان خارجی در این رویداد محدود است. این نمایشگاه نخستین بار سال در ۱۹۷۷ با حضور ۶۰ کشور و چندین هزار ناشر افتتاح شد. اما در این دوره از نمایشگاه ۳۰۰ ناشر و سازمان از دیگر کشورها مانند ایران، چین، هند، کره شمالی، بلاروس حضور دارند. در این ایام سخت کشورهای دوست در کنار یکدیگر در این نمایشگاه جمع شدهاند.
او با اشاره به روابط خوب روسیه با ایران ادامه داد: ایران به صورت فعال در سازمان بریکس حضور دارد و در همایش ادبیات بریکس که چندی پیش برگزار شد نیز حضوری فعال داشت.
وی با بیان اینکه به طور قطع فرهنگ و کتاب ما را با یکدیگر متحد میسازد، افزود: تاریخ و تمدن ایران باستان کشورهای ایران و روسیه را متحد میکند ما تمایل داریم آثار بیشتری از نویسندگان ایرانی به زبان روس ترجمه و منتشر شود چراکه ایران یکی از تمدنهای قدیمی را دارد. من امیدوارم سفر شما به روسیه و برپایی این جلسه به گسترش همکاریهای فرهنگی میان دو کشور کمک کند.
رئیس انجمن اتحادیههای نویسندگان و ناشران روسیه با اشاره به حضور اتحادیه ناشران روسیه در سیوششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ادامه داد: در این دیدار میتوانیم علاوه بر صحبت درباره حضور در نمایشگاههای کتاب دو کشور در خصوص تعاملات مشترک نیز صحبت کنیم.
کتابخانه ملی روسیه آماده معرفی آثار ایرانی
وادیم دودا نیز در بخش دیگر این دیدار حمله اسرائیل به ایران را بیمعنا خواند و با اشاره به برگزاری روز پوشکین در کتابخانه ملی ایران گفت: کتابخانه دولتی روسیه آماده است تا برنامههای مختلف برای معرفی آثار ایرانی را برگزار کند. به نظر من وقتی کسی با آثار شعرای ایرانی آشنا شود عاشق زبان فارسی خواهد شد.
لزوم روایت تاریخ ایران و روسیه
یوگنی کالییف با اشاره به حضور خود در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: بنده از وسعت این نمایشگاه و تعداد روزهایی که برگزار میشود متأثر شدم. وقتی تعداد زیاد بازدیدکنندگان و ناشران را برای حضور در این نمایشگاه دیدم نوعی شور و شعف در من ایجاد شد. ما آماده همکاری با ناشران ایرانی در پروژههای مختلف هستیم.
وی تأثیرگذاری و تاثیرپذیری از طریق کتاب را امری بسیار نیک دانست و افزود: درحال حاضر به نظر عادلانه است اگر درک درستی از تاریخ ملتها و کشورها داشته باشیم؛ در همین راستا از شما درخواست میکنم کتابهای تاریخی ایران را هم برای بزرگسال و هم کودکان معرفی کنید چرا که قرار است بهترین کتابهای تاریخی کشورهای عضو بریکس را در روسیه منتشر کنیم. این آمادگی از سوی ما نیز وجود دارد تا بهترین کتاب تاریخ روسیه را معرفی کنیم. امیدوارم بتوانیم این پروژه بزرگ را به سرانجام برسانیم.
همکاریهایی که جهانی شد
آلگ روی؛ نویسنده کتاب «شغال حریف شیر نخواهد شد» اثری درباره سردار سلیمانی نیز در بخش دیگر این نشست مطرح کرد: در دو کشور معاهده همکاریهای راهبردی امضا شده است که در آن به مسائل فرهنگی نیز توجه شده است، این بخش میتواند مبنایی باشد برای چاپ کتاب. تا پیش از امضای این سند پروژهای با همکاری همتایان ایرانی عملی شد و در قالب انیمیشن و درباره کودکان و ارزشهای مشترک دو کشور تولید شده است که به زودی در روسیه هم اکران خواهد شد. چندی پیش انیمیشن مشترک ایران و روسیه به اسم «پسر دلفینی» (قسمت دوم) در روسیه اکران شد که با استقبال مخاطبان همراه بود و در سطح جهانی نیز در حال اکران است.
