به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته وحدت و هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص)، پیامی صادر کرد.
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
ملت ایران، همچون دیگر ملتهای مسلمان، از روزگار رسول مهربانی تاکنون، راه دشوار تاریخ را با اتکا به انسجام و همبستگی پیموده است.
تجربههای بزرگ نشان دادهاند که وحدت، همواره رمز عبور از سختیها و کلید گشایش درهای عزت و سربلندی ملتهای مسلمان بوده است. این حقیقت امروز نیز بهعنوان سرمایهای اصیل و ماندگار، زنده و استوار در کالبد جامعه ما حضور دارد؛ و بیتردید، حبلالمتین امروز ایرانِ عزیز چیزی جز وحدت و همبستگی ملی نیست؛ ریسمانی که گذشته را نگاه میدارد و آیندهای روشن را نوید میدهد.
ملت ایران در فراز و فرودهای تاریخی، بهویژه در همبستگی سترگ پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، بارها ثابت کرده است که وحدت نه یک شعار، بلکه حقیقتی جاری در متن زندگی اجتماعی ماست.
این حقیقت امروز در جلوههای گوناگون به چشم میآید: در فضای مجازی و اخبار رسمی، در دوستیها و ارتباطات رو در رو، و در پرهیز از پنجه در هم کشیدن. این انسجام، دیگر تنها به بزرگان محدود نیست، بلکه وظیفهای همگانی است که باید نسل امروز آن را پاس بدارد و نسل فردا آن را به میراث ببرد.
همانطور که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت پاسداشت این «اتحاد مقدس» تأکید فرمودهاند، امروز بیش از هر زمان دیگر، تقویت این همبستگی، چه در درون مرزهای ملی و چه در پهنه امت اسلامی، میتواند ضامن عزت، انسجام و سربلندی ایران اسلامی و جهان اسلام باشد.
و امروز، جلوهای آشکار از همین همبستگی جهانی را میتوان در دفاع امت اسلامی از ملت مظلوم غزه دید؛ مردمی که در برابر سنگینترین ظلمها و محاصرهها ایستادهاند و صدای عدالتخواهیشان با وحدت مسلمانان پژواک یافته است. این همصدایی، مرزهای جغرافیا را درنوردیده و فریادی واحد برای رهایی مظلومان از ستم صهیونیستهای کودککش را پدید آورده؛ فریادی که نهتنها دل مسلمانان، بلکه قلب آزادگان عالم را نیز به هم پیوند زده است.
امسال، که مصادف با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) است و این سال (۱۴۴۷ هجری قمری) به نام آن حضرت مزین شده، فرصتی است تا بیش از هر زمان دیگری به پیام همبستگی اسلامی در برابر ظلم بیندیشیم.
اینجانب فرارسیدن این سال و هفته وحدت را به تمامی مسلمانان جهان، بهویژه ملت شریف ایران، تبریک عرض میکنم و امیدوارم در پرتو این حبلالمتین اجتماعی، امت اسلامی در این سال متبرک به نام آن حضرت، روزبهروز در مسیر تعالی، شکوه و همگرایی گام بردارد.
نظر شما