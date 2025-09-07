از کنسرت رایگان تا حضور سفرای کشورهای خارجی در جشن «ایران عزیز»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در جشن بزرگ «ایران عزیز» در دریاچه شهدای خلیج فارس، درباره اهداف و جزئیات این برنامه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به پایان ایام محرم و صفر، گفت: شهرداری تهران برای روزهای بعد از ماه محرم و صفر، از مدتها پیش در اندیشه برگزاری جشنهایی برای ایجاد نشاط اجتماعی بوده است. سازمان فرهنگی هنری نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود، جشنهای متعددی را در فرهنگسراهای مناطق ۲۲ گانه طراحی کرده و در کنار آن برنامه محوری «ایران عزیز» را در دریاچه شهدای خلیج فارس به اجرا گذاشته است.
اعلمی در ادامه توضیح داد: علاوه بر این جشن، فرهنگسرای ملل در پردیس ملت نیز میزبان برنامه متنوع دیگری خواهد بود.
او یادآور شد: این برنامه با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود و روز یکشنبه با حضور برخی از سفرا و مسئولان اجرا خواهد شد.
اجرای گروههای موسیقی و کنسرت رایگان برای مردم
سرپرست سازمان فرهنگی هنری علت انتخاب نام «ایران عزیز» را حضور همه اقوام و استانهای مختلف کشور عنوان کرد. او تأکید کرد: ایران زمانی مقتدر است که همه قومیتها در کنار یکدیگر و ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران گرد آیند و این جشن نمادی از همین وحدت ملی است.
محمدباقر اعلمی با اشاره به اینکه جشن «ایران عزیز» ۱۰ شب ادامه خواهد داشت، درباره تنوع برنامهها گفت: در این مراسم موسیقی و کنسرتهای رایگان با حضور هنرمندان سرشناس و محبوب اجرا میشود. همچنین بازارچههای محلی، نمایش سنتها و آئینهای اقوام مختلف و حضور هنرمندان و گروههای فرهنگی از استانهای ایران عزیز از دیگر بخشهای این جشن بزرگ است.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری استقبال مردم در روزهای ابتدایی را بینظیر توصیف کرد و افزود: برای جمعیتهای بیشتری نیز تدارک دیده شده است.
وی گفت: هر شب یک شگفتانه ویژه برای مخاطبان در نظر گرفته شده تا شور و هیجان جشن دوچندان شود.
اعلمی در پایان ضمن قدردانی از مردم برای همراهی و حضور گسترده، از همه دستگاههای که برای ایجاد این محیط شاد و مفرح برای سرگرمی مردم عزیز مشارکت و همراهی داشتند تشکر کرد و گفت: نشاط و سرگرمی یکی از اولویتهای مدیریت شهری در تهران است و در اعیاد و مناسبتهای پیشرو نیز برنامههای مشابهی در سطح شهر برگزار شود.
