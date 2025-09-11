به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات انقلاب اسلامی به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت رسول اکرم (ص) نسخه الترونیکی کتاب «چهل حکمت نبوی (ص)» را به عنوان عیدانه میلاد پیامبر، در اختیار مخاطبان گذاشته است.
کتاب چهل حکمت نبوی (ص)، متن چهل حدیث نبوی است که همراه با شرح حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) در ابتدای جلسات درس خارج فقه، منتشر شده است. حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای همواره بر اهمّیّت سبک زندگی ایرانی-اسلامی و لزوم آراستگی جامعه به اخلاق حسنه تأکید داشتهاند. ایشان در عمل به این توصیه مهم، خود در آغاز هر جلسه از درس خارج فقه به بیان و شرح حدیث یا احادیثی از معصومین (ع) به ویژه رسول مکرّم اسلام (ص) میپردازند.
به مناسبت عرضه رایگان این کتاب در فضای مجازی، نغمه مستشارنظامی شاعر و فعال فرهنگی در یادداشتی، به این کتاب پرداخته است.
مشروح یادداشت مستشارنظامی را در ادامه میخوانید:
میلاد نبی رحمت باشد و چشم انتظار نشانهای از آن دردانه عالم چشم بگردانی و چشمت به عیدانهای ناب روشن شود، سعادتی بیشتر از این؟ از آن یگانه دردانه نقل است که «هر کس از امّت من چهل حدیث به خاطر خداوند عزّ و جلّ و آخرت حفظ کند، خداوند در روز رستاخیز او را با پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان محشور فرماید و چه نیکو همدمانی هستند اینان».
و چه نیکو ارمغانی است کتابی که چهل حکمت از شمس عالمٰتاب با شرحی فصیح بر جانت بتابد و نگاهت را به درک زوایای ارزشمند حقیقت جان و قلب آدمی روشن سازد.
در میان کتابهای چهل حدیث، کتاب حاضر طرحی نو بر این رسم کهن انداخته است و به نقل چهل حدیث نبوی با شرح و بیان فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی) پرداخته است. چهل حدیث مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی، به گونهای که قابل درک و قابل استفاده برای جوانان و نوجوانان امروز باشد و شهد گوارای کلام نبی رحمت را به شیواترین و بلیغترین شیوه به جوان امروز بنوشاند. شیوه نگارش کتاب مانند دستواره (هندبوک) های مدرن علمی است که جوانان و نوجوانانِ آگاه و اهل مطالعه، با آن مؤانست دارند. انتخاب عناوین موزون و ادبی و جذاب برای هر حدیث، بخش دیگری از جذابیتهای جوانپسند و امروزی کتاب است که در کتب مشابه همانندی ندارد.
همچنین انتخاب عناوینی چون «سه شرط آشنایی»، «شش عمل تا بهشت تضمینی»، «نقد اوقات را محاسبه کن»، «بشناس زمانت را، دریاب تو نقشت را»، «دنیای اردوگاهی» و «سه کار عاقلانه» ذهن پویا و جویای حقیقت نوجوان و جوان را با خود همراه میکند تا به کشف گنجینه بیپایان و ماندگار چهل حدیث از رسول مهربانی مشتاقتر شود. جوانانی که امروزه در میان انبوه رسانههای دوست و دشمن، در جستجوی نور حقیقی و راه نجات هستند. جوانانی که میخواهند بدانند «معیار ارزش انسان» چیست؟ جوانانی که به دنبال «نصیحتهای نیکو» از صحراها و دریاهای پر مخاطره حقیقی و مجازی عبور کرده است تا در «سایهسار امن الهی» آرام گیرند. جوانانی که تفاوت «عالم عامل به علم و عالم بیفعل و کار را» به نیکی درک میکنند و میخواهند در زمره «آسودگان روز قیامت» باشند و در این کتاب از نبی رحمت و اسوه مکارم اخلاق میآموزند که «به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر».
کتاب «چهل حمکت نبوی» با شناخت درست از روانشناسی مخاطب امروزی، از میان ۸۰۰ حدیث از معصومین (ع) احادیثی را در پاسخ به پرسشهای ذهن جستجوگر جوان امروز گلچین کرده و این گلستان را با شرح شیوا و رسا و بلیغ باغبان مزین نموده است. در شرح این احادیث که برگرفته از جلسات درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است، از اشعار مرتبط و مثالهای قابل درک، در جهت تبیین هر چه بهتر و دقیقتر حکمتها، بهره گرفته شده است. لذا این کتاب را میتوان کاربردیترین کتاب حمکتآموز برای نسلی دانست که تشنه دریای معرفت است و در معرض خطر فریبهای مجازی و دامهای حقیقی.
این کتاب با شیوه شرح و بیان موجز و خواندنیاش، زیباییها و درخشندگیهای کلمات پیامبر عظیم الشّأن اسلام را برای اهل نظر و عاشقان نور و روشنایی آشکار ساخته و دلها را متوجه و مجذوب این نور ماندگار میکند.
این مضامین عالی نقشه راهی است منتهی به رستگاری انسان معاصر در پیمودن مسیر پر پیچ و خمی که در جهان امروز پیش رو دارد. برنامهای دقیق و کارآمد برای گذران لحظه لحظه زندگی به شیوه بهترین بندگان خدا و در سایه کلام بهترین فرستاده پرورگار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم.
حال که این کتاب ارزشمند به عنوان عیدانه میلاد رسول اکرم (ص) به عاشقان حضرتش تقدیم شده است، نیکوست که روزانه و مستمر در جمع خانواده و دوستان، در مدرسه و دانشگاه و در هر محفلی که گرد هم آمدیم، به مرور این حکمتها بپردازیم و با معرفی این کتاب ارجمند به نوجوان و جوانان عزیز سرزمینمان، چراغ معرفت را در دلهای پذیرا و جویای معرفت ایشان بیفروزیم.
