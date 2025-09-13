خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر با بیش از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در حاشیه خلیج فارس، یکی از بی‌بدیل‌ترین ظرفیت‌های گردشگری دریایی کشور را در اختیار دارد. اما با وجود این پتانسیل عظیم، توسعه این حوزه همچنان در حد شعار باقی مانده و آمارها گویای فرصت‌های از دست رفته‌اند.

در تعطیلات نوروز ۳۰۸ هزار گردشگر از خدمات گردشگری دریایی استان استفاده کردند؛ از این میان ۲۲۳ هزار نفر با قایق تفریحی، ۴۴ هزار نفر با جت‌اسکی، ۲۴ هزار نفر با موتورلنج و ۱۵ هزار نفر با شناور فلزی دریا را تجربه کردند.

این حجم استقبال در کنار افزایش ظرفیت اقامتی از سه هزار و ۷۰۰ تخت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶ هزار تخت در سال‌های اخیر نشان‌دهنده جذابیت بالقوه این منطقه است؛ اما نبود یک راهبرد پایدار، این اعداد را تنها به نمودارهای گذرا تبدیل کرده است.

برخلاف مقاصدی مانند دبی و قطر که با سرمایه‌گذاری گسترده در بنادر تفریحی و هتل‌های لوکس به قطب گردشگری دریایی تبدیل شده‌اند، بوشهر در زیرساخت‌های پایه‌ای همچنان عقب‌مانده است.

نبود هتل‌های چند ستاره، کمبود اسکله‌های تفریحی استاندارد و فقدان تورهای رسمی دریایی موجب شده گردشگران با تجربه‌ای سطحی و کوتاه‌مدت از این ظرفیت بی‌همتا مواجه شوند.

نبود زیرساخت‌های مناسب گردشگری در بوشهر

کارشناس گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان بوشهر در حوزه گردشگری دریایی گفت: نبود زیرساخت‌های مناسب، مانع اصلی توسعه این بخش است.

مهدیس محمدی اظهار داشت: استان بوشهر با ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی می‌تواند به قطب گردشگری دریایی کشور تبدیل شود، اما همچنان از نظر امکانات در نقطه ابتدایی قرار دارد.

وی اضافه کرد: نبود اسکله‌های تفریحی استاندارد، محدود بودن هتل‌های بین‌المللی و کمبود امکانات رفاهی باعث شده گردشگران تجربه‌ای گذرا از این استان داشته باشند.

محمدی با اشاره به استقبال بالای مردم از گردشگری دریایی بیان کرد: در نوروز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر از خدمات گردشگری دریایی بوشهر استفاده کردند که این موضوع نشان‌دهنده تقاضای بالا در این حوزه است.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: متأسفانه زیرساخت‌های موجود پاسخگوی این حجم تقاضا نیست و نبود برنامه‌ریزی جامع و مستمر باعث شده فعالیت‌ها تنها در ایام خاص رونق بگیرد.

محمدی تأکید کرد: اگر نگاه مقطعی و پروژه‌ای کنار گذاشته نشود، بوشهر همچنان از سهم واقعی خود در گردشگری دریایی محروم خواهد ماند.

بحران ساماندهی قایق‌ها؛ تهدیدی برای ایمنی و محیط زیست

کمبود نظارت و استانداردسازی شناورهای گردشگری، مسئله‌ای جدی است. بسیاری از قایق‌های تفریحی بدون تجهیزات ایمنی یا مجوزهای لازم فعالیت می‌کنند و همین امر سلامت گردشگران را به خطر انداخته است. همچنین، استفاده از اسکله‌های صیادی برای گردشگری نه‌تنها غیرایمن است بلکه تهدیدی برای محیط زیست دریایی نیز به شمار می‌رود.

کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نبود ساماندهی قایق‌های تفریحی در بوشهر، هم ایمنی گردشگران را تهدید می‌کند و هم به محیط زیست دریایی آسیب می‌زند.

محمد یزدانی اظهار کرد: بسیاری از قایق‌های تفریحی بدون مجوز و تجهیزات ایمنی فعالیت می‌کنند که این مسئله خطرات جدی برای گردشگران به همراه دارد.

وی افزود: استفاده از اسکله‌های صیادی برای گردشگری نه تنها ایمن نیست، بلکه فشار مضاعفی بر زیست‌بوم دریایی وارد می‌کند و تعادل اکولوژیک خلیج فارس را برهم می‌زند.

یزدانی خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی شناورهای گردشگری شد و تصریح کرد: توسعه گردشگری دریایی بدون توجه به ایمنی و محیط زیست، آینده پایداری نخواهد داشت.

ظرفیت‌های مغفول؛ از لنج‌های بومی تا جشنواره‌های فرهنگی

پتانسیل‌های بوشهر تنها به دریا و ساحل ختم نمی‌شود. لنج‌های چوبی سنتی می‌توانند به رستوران‌ها و هتل‌های شناور تبدیل شوند و تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بزنند.

همچنین جشنواره‌های فرهنگی و هنری در فضاهای تاریخی و ساحلی، موسیقی بومی و غذاهای محلی، همگی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند مکمل گردشگری دریایی باشند، اما تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

گرچه ظرفیت اقامتی استان به بیش از هفت هزار تخت افزایش یافته، اما تنها یک هتل پنج‌ستاره در کل استان فعال است. این وضعیت در حالی است که استقبال گسترده گردشگران نشان می‌دهد تقاضا برای اقامتگاه‌های استاندارد بسیار بالاست. نبود هتل‌های لوکس و بین‌المللی باعث شده بوشهر از جذب گردشگران خارجی و گردشگران لوکس داخلی باز بماند.

وضعیت اقامتی استان محدود و ناکافی است

کارشناس گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های مغفول بوشهر گفت: لنج‌های بومی و جشنواره‌های فرهنگی می‌توانند نقش مهمی در توسعه گردشگری دریایی استان ایفا کنند، اما تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مینا جفره‌ای افزود: وضعیت اقامتی استان نیز محدود و ناکافی است و کمبود هتل‌های استاندارد و بوم‌گردی، مانع جذب گردشگران داخلی و خارجی شده است.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری هدفمند از لنج‌های سنتی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های اقامتی می‌تواند گردشگری بوشهر را متحول کند.

مسیر تحول؛ از فرصت تا راهبرد

برای تبدیل بوشهر به قطب گردشگری دریایی ایران باید گام‌های عملی برداشته شود؛ ایجاد اسکله‌های تفریحی استاندارد، ساماندهی و صدور مجوز برای شناورها، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی-دریایی، و بهره‌برداری از لنج‌های سنتی به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری. این اقدامات در قالب یک برنامه جامع و با مشارکت جدی بخش خصوصی می‌تواند گردشگری بوشهر را متحول کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بکر خلیج فارس اظهار کرد: دریا یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی استان است که تاکنون بهره‌برداری شایسته‌ای از آن در حوزه گردشگری صورت نگرفته است.

نصرالله ابراهیمی با تأکید بر استفاده از بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل شورای گردشگری دریایی و ساحلی را راهکار مؤثری برای رفع موانع موجود دانست.

وی افزود: گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریایی و ساحلی استان است و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقامتی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل دریایی و صنایع جانبی مانند خدمات بیمه‌ای و غذایی می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.

ابراهیمی همچنین به ظرفیت‌های ویژه جزایر خارگ و خارگو اشاره کرد و خواستار برنامه‌ریزی هدفمند برای تبدیل این مناطق به برندهای گردشگری منطقه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی بوشهر بر ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری دریایی با محور توسعه پایدار و آموزش جوامع محلی و گردشگران برای حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و افزود: اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار گردشگری دریایی استان باشد.

بوشهر با نوار ساحلی گسترده، میراث فرهنگی غنی و استقبال چشمگیر گردشگران، جایگاهی ویژه در نقشه گردشگری کشور دارد.

ضعف زیرساخت‌ها، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به فرصت‌های فرهنگی و طبیعی موجب شده این استان همچنان در حاشیه باقی بماند.

اگر نگاه مقطعی جای خود را به راهبردی بلندمدت ندهد، این ظرفیت عظیم همچنان دست‌نخورده باقی خواهد ماند و هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت تازه‌ای در مسیر توسعه استان خواهد بود.