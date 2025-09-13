به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ای ری صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اشاره به تحولات مثبت در روستای پنجپیکر شهرستان بندرگز، بر نقش بیبدیل همدلی مردم در ایجاد این تغییرات تأکید کرد.
وی افزود: بازار پنجپیکر به عنوان یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی در غرب گلستان شناخته شده است. این موفقیت حاصل همکاری مردم و بازاریان است و هیچگونه دخالتی از سوی دولت در ایجاد آن نبوده است.
ای ری در خصوص نحوه شکلگیری و توسعه این بازار گفت: این بازار ابتدا توسط یکی از بازاریان متدین و کارآفرین منطقه آغاز شد و سپس با همت و تلاش مردم، گسترش یافت. مردم پنجپیکر بدون نیاز به منابع دولتی، با اتکا به توانمندیهای خود، توانستند یک قطب اقتصادی را در این روستا ایجاد کنند که حالا به عنوان یک الگوی موفق در غرب گلستان مطرح است.
وی با اشاره به عدم دخالت دولت در این پروژه، افزود: در این پروژه هیچگونه سرمایهگذاری دولتی انجام نشده است. در واقع، مردم و بازاریان منطقه با همکاری و مشارکت یکدیگر توانستهاند این تحول را رقم بزنند و به یک کانون اقتصادی پویا تبدیل شوند.
توسعه زیرساختها در غرب گلستان
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به تغییرات و پیشرفتهای زیرساختی در روستاهای منطقه اشاره کرد و گفت: تا پیش از شروع مسئولیت من به عنوان نماینده، زیرساختهای روستایی در این منطقه، به ویژه در زمینه آسفالت معابر و ایجاد امکانات ورزشی، ضعیف بود. اما اکنون شاهد پیشرفتهای قابل توجهی هستیم.
ای ری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه زیرساختها گفت: «امروز روستای پنجپیکر به عنوان اولین روستا در شهرستان بندرگز، بهطور کامل آسفالت شده است. این تنها یکی از دستاوردهای مهم ماست که در کنار آن، کارهای قابل توجهی در زمینه احداث زمینهای ورزشی و مدارس انجام شده است.
وی افزود: طی دو سال گذشته، یک مدرسه جدید و استاندارد در روستای پنجپیکر احداث شد و این امر باعث افزایش کیفیت آموزش در منطقه شده است. همچنین با همکاری دهیاری و شورای روستا، پروژههای عمرانی دیگری نیز در حال اجرا است که به تدریج باعث بهبود وضعیت زیرساختها خواهد شد.
ای ری در ادامه به موفقیتهای ورزشی منطقه اشاره کرد و گفت: شهر سیمینشهر در رشته مچاندازی یکی از قطبهای مهم کشور است و ورزشکاران این شهرستان نه تنها در سطح ملی، بلکه در عرصههای بینالمللی نیز به افتخارآفرینی پرداختهاند. این موفقیتها نتیجه تلاشهای مستمر و سختکوشی ورزشکاران و همچنین حمایتهای محلی و فردی است.
وی افزود: همچنین تیمهای والیبال شهرستان گمیشان در ردههای مختلف، به ویژه در رده جوانان، موفقیتهای قابل توجهی کسب کردهاند و این دستاوردها برای مردم استان گلستان بهویژه گمیشان بسیار پرافتخار است.
نماینده مردم غرب گلستان همچنین به اهمیت همدلی و اتحاد میان اقوام مختلف استان اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای بارز این منطقه، همدلی و اتحاد میان مردم با تنوع قومی و مذهبی است. در غرب گلستان، که ترکیب متنوعی از ترکمنها، سیستانیها، فارسها و دیگر قومیتها زندگی میکنند، مردم فراتر از تفاوتهای قومی و مذهبی، به کسانی که برای آنها دل میسوزند و تلاش میکنند، اعتماد دارند.
ای ری به برنامههای آینده خود برای توسعه بیشتر این منطقه اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که از این پس نیز در کنار مردم باشیم و با همکاری مسئولان محلی، همچنان مشکلات زیرساختی را حل کنیم و در جهت تقویت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و ورزشی منطقه گام برداریم. قطعاً همدلی مردم و مسئولان میتواند در تحقق این اهداف نقشی حیاتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: ما بهطور جدی پیگیر مسائل مربوط به توسعه پایدار در این منطقه خواهیم بود و تلاش میکنیم تا شرایط زندگی مردم این منطقه بهبود یابد. برای تحقق این هدف، همکاری و مشارکت مردم، همراه با برنامهریزی صحیح از سوی مسئولین، ضروری است.
