از هیچ حریفی نمی‌ترسیم

اصفهان - بازیکن تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان گفت: تیم فولاد بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار داشت اما ما نیز جوان و پرانگیزه هستیم. انگیزه ما بسیار بالاست و از هیچ حریفی ترسی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تاجیک، پس از تساوی تیمش برابر فولادزرند، اظهار کرد: در چند هفته اخیر موفق به گلزنی شدم و تمام تلاشم را برای موفقیت تیم انجام می‌دهم. در این مسیر از کادر فنی و هم‌تیمی‌هایم سپاسگزارم که شرایط را برای گلزنی من فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به کیفیت دیدار افزود: تیم فولاد بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار داشت اما ما نیز جوان و پرانگیزه هستیم. همین جوانی بهترین فرصت است تا بتوانیم خودمان را در لیگ ثابت کنیم و خوشبختانه تا اینجای فصل هم این کار را انجام داده‌ایم. انگیزه ما بسیار بالاست و از هیچ حریفی ترسی نداریم. باور داریم که می‌توانیم غیرممکن‌ها را ممکن کنیم.

تاجیک درباره نقش هواداران تیمش نیز گفت: واقعاً باید از هواداران بی‌نظیرمان تشکر کنم. آن‌ها فوق‌العاده‌اند و هر هفته در بازی‌های خانگی سنگ تمام می‌گذارند. دست تک‌تکشان را می‌بوسم و امیدوارم همچنان کنار ما بمانند.

بازیکن پالایش نفت در خصوص دربی پیش‌رو برابر گیتی‌پسند اصفهان خاطرنشان کرد: دربی همیشه حساس و تماشایی است. ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در این دیدار مهم بهترین نتیجه را کسب کنیم و در نهایت همه چیز را به خدا می‌سپاریم.

