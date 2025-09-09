به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تاجیک، پس از تساوی تیمش برابر فولادزرند، اظهار کرد: در چند هفته اخیر موفق به گلزنی شدم و تمام تلاشم را برای موفقیت تیم انجام می‌دهم. در این مسیر از کادر فنی و هم‌تیمی‌هایم سپاسگزارم که شرایط را برای گلزنی من فراهم می‌کنند.



وی با اشاره به کیفیت دیدار افزود: تیم فولاد بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار داشت اما ما نیز جوان و پرانگیزه هستیم. همین جوانی بهترین فرصت است تا بتوانیم خودمان را در لیگ ثابت کنیم و خوشبختانه تا اینجای فصل هم این کار را انجام داده‌ایم. انگیزه ما بسیار بالاست و از هیچ حریفی ترسی نداریم. باور داریم که می‌توانیم غیرممکن‌ها را ممکن کنیم.



تاجیک درباره نقش هواداران تیمش نیز گفت: واقعاً باید از هواداران بی‌نظیرمان تشکر کنم. آن‌ها فوق‌العاده‌اند و هر هفته در بازی‌های خانگی سنگ تمام می‌گذارند. دست تک‌تکشان را می‌بوسم و امیدوارم همچنان کنار ما بمانند.



بازیکن پالایش نفت در خصوص دربی پیش‌رو برابر گیتی‌پسند اصفهان خاطرنشان کرد: دربی همیشه حساس و تماشایی است. ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در این دیدار مهم بهترین نتیجه را کسب کنیم و در نهایت همه چیز را به خدا می‌سپاریم.