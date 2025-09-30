  1. بین الملل
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

اولیانوف: فرانسه، آلمان و انگلیس درباره ایران نقش مستقلی ندارند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد: فرانسه، آلمان و انگلیس درباره ایران نقش مستقلی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز سه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جالب است که فرانسه، آلمان و انگلیس آشکارا می‌گویند که وظیفه آنها تسهیل توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا است. این موضوع به نوعی اذعان بر این است که اروپایی‌ها هیچ نقش مستقلی برای ایفا کردن ندارند.

گفتنی است که ریاست اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که به تبعیت از اقدام ضدایرانی سازمان ملل متحد که تحت فشار و نفوذ آمریکا و تروئیکای اروپایی صورت گرفت، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را مجدداً برقرار کرده است؛ اقدامی که به اذعان بسیاری از مقامات برخی از کشورها و کارشنان از پیشتر نیز با شکست مواجه شده است.

