به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکسی لیخاچف، مدیرعامل روساتم امروز دوشنبه درباره آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که کنفرانس عمومی این نهاد امسال «بسیار سیاسی» شده است.
مدیرعامل روساتم در این خصوص ادامه داد: رویدادهای خاورمیانه (غرب آسیا) عملاً هیچ فرصتی برای هیچیک از سخنرانان باقی نگذاشت تا نظرات خود را در مورد حملات (تهاجم غیرقانونی و غیرمشروع آمریکا به ایران) و برنامه هستهای ایران ارزیابی و بیان کنند.
الکسی لیخاچف، درباره برنامه هستهای ایران اضافه کرد: حل مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران فقط از طریق دیپلماتیک امکانپذیر است.
وی در ادامه افزود که مسکو از توافق ۹ سپتامبر بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد بازگرداندن پادمانهای آژانس استقبال میکند.
این مقام روسیه خاطرنشان کرد: این نمونهای فوقالعاده ای از چگونگی حل دشوارترین وظایف از طریق گفتگو است. روسیه آماده است تا از هر طریق ممکن در جستجوی راهحلهای مذاکرهشده بر اساس قوانین بینالمللی و مطابق با ماده ۴ NPT مشارکت کند.
