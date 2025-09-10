آموزه های پیامبر (ص) کلیدگشای بن بست های امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار محمدرضا موحد به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفرصادق (ع) آمده است: فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم، رحمة للعالمین، حضرت محمد مصطفی (ص)، و همچنین میلاد پرنور ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام جعفر صادق (ع)، پیشوای علم و بصیرت، و هفتهی وحدت، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای والای اسلام ناب محمدی (ص) است.
این ایام خجسته، یادآور رسالت عظیم پیامبر اکرم (ص) در ایجاد برادری، محبت، و همبستگی در میان امت اسلامی است؛ همان میراثی که امروز بیش از هر زمان دیگری، چراغ راه ملتها در برابر فتنهها و تفرقهافکنی دشمنان است، بیگمان، بازگشت به آموزههای پیامبر رحمت (ص) و عمل به تعالیم ناب امام صادق (ع)، کلیدگشای همه بنبستهای امت اسلامی است.
آغاز خدمت اینجانب در کسوت فرماندهی سپاه کربلای مازندران، همزمان با این مناسبت مبارک، نعمتی بزرگ و توفیقی الهی است. بیتردید، این تقارن، مسئولیت سنگینتری بر دوش من مینهد تا در کنار مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار دیار علویان، راه وحدت، ایثار و خدمت صادقانه را سرلوحه مأموریتها قرار دهم.
سپاه کربلا، همچون گذشته، با تمام توان در مسیر پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، حفظ امنیت پایدار، و خدمترسانی به مردم شریف استان، گام برخواهد داشت. یقین دارم که با اتکال به خداوند متعال، تبعیت از اصل مترقی ولایت فقیه و همراهی شما مردم عزیز، میتوانیم آیندهای سرشار از عزت، پیشرفت و اقتدار برای این سرزمین رقم بزنیم.
اینجانب ضمن تبریک این ایام خجسته به محضر مبارک نایب المهدی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، علما و روحانیون بزرگوار، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شریف مازندران، از خداوند متعال توفیق روزافزون برای خدمت در مسیر اسلام و انقلاب را مسألت دارم.
نظر شما