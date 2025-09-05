رمز پیروزی و اقتدار نظام در سایه وحدت و یکپارچگی آحاد مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، با صدور پیامی، حصرت محمد (ص) را پیام‌آور مهر و مهربانی، منادی وحدت و یکپارچگی، و پرچم‌دار سعادت بشریت دانست.

در پیام فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی آمده است: هفته وحدت، یادآور میلاد باسعادت این یگانه عالم هستی و فرصتی مغتنم برای تأمل در آموزه‌های سعادت‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) و بازخوانی مجدد فلسفه وجودی وحدت و همدلی در جامعه اسلامی است، این ایام مبارک، نقطه عطفی در تاریخ اسلام و گواه حکمت بی‌بدیل بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است که با نام‌گذاری هوشمندانه این هفته، انسجام و یکپارچگی امت اسلامی را در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام، به جهانیان متذکر شدند.

این پیام می‌افزاید: در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، که جبهه استکبار و ایادی آن‌ها، با تمام توان در پی ایجاد شکاف و اختلاف در صفوف به هم پیوسته مسلمانان هستند، اهمیت وحدت و همبستگی بیش از پیش آشکار می‌شود، دشمنان زبون اسلام با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ایجاد شبهات فکری، سعی در به انزوا کشاندن اسلام ناب و ضربه زدن به اقتدار امت اسلامی دارند اما به فضل الهی، وحدت کلمه مسلمانان و بصیرت مردم شریف ایران اسلامی، سد مستحکمی در برابر این توطئه‌ها بوده و نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده است.

در ادامه این پیام آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان خادم ملت و حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، همواره بر لزوم حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی تأکید داشته و خواهد داشت و ما بر این باوریم که رمز پیروزی و تداوم عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در سایه همدلی و یکپارچگی آحاد مردم، مسئولین و نیروهای مسلح رقم خواهد خورد، این همدلی و وحدت است که توانسته کشور را از بحران‌ها و چالش‌های فراوان با سربلندی عبور دهد و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه در تمامی عرصه‌ها باشد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در پایان این پیام آورده است: اینجانب، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت به محضر مقام معظم رهبری امام‌خامنه ای (مدظله‌العالی)، مردم مؤمن و انقلابی استان مرکزی، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، و تمامی مسلمانان جهان، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که همه ما را در مسیر حفظ وحدت، تقویت اخوت اسلامی و نیل به اهداف عالیه اسلام و انقلاب یاری فرماید.