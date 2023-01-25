به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدیران کل استانی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حسن بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در هتل بزرگ ارم تهران آغاز شد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخشی از این مراسم در سخنانی شهادت امام هادی علیه السلام را تسلیت گفت و اظهار کرد: وقف یک سرمایه انباشته است که میتواند در خدمت رشد فرهنگ دینی، تعالی جامعه و رفاه اجتماعی مردم باشد. حجتالاسلام والمسلمین خاموشی تاکید کرد: از سال ۹۶ تاکنون میزان ارتقای ورودیهای بهرهوری موقوفات پنج برابر شده و با لجستیک سیستمی و تفکر به آسانی از این بیشتر هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانونگذار در دهه شصت با نگاهی دقیق و بلند تصویب کرده که برای موقوفات امین نصب شود و سازمان اوقاف به عنوان هادی و ناظر و کارشناس عمل کند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۳۰۰ نفر امین برای موقوفات نصب شده و بخشی از ارتقای بهرهوری موقوفات مربوط به کارکرد مباشرت امین موقوفات است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به سه وظیفه اصلی این سازمان اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف اوقاف حفظ عین موقوفات است که در آن بحث صدور سند بسیار مهم است؛ افرایش منافع و اجرای نیات واقفین دو وظیفه دیگر سازمان اوقاف هستند؛ روح جدیدی بر کالبد اوقاف برای صدور اسناد مالکیت موقوفات دمیده شده است.
حجتالاسلام خاموشی بر لزوم غنی کردن و رشد دادن موقوفات تاکید کرد و با اشاره به فعالیتهای تأثیرگذار موقوفاتی همچون دانش سلامت کوثر و بنیاد فرهنگی البرز، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه برای حمایت از دانشبنیانها از ظرفیت وقف استفاده خواهد کرد و به نتیجه هم خواهد رسید؛ تاکنون قریب ۳۰ شرکت دانشبنیان را حمایت کردهایم.
وی بخش پایانی سخنانش را به ارائه گزارشی از فعالیتهای دانشبنیان سازمان اوقاف و امور خیریه و ورود این سازمان به اقتصاد دریا مبنا اختصاص داد. همچنین در این همایش تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضای رٶسای این دو سازمان رسید.
نظر شما