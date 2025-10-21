  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

ثبت نخستین زادآوری پرنده هما در منطقه حفاظت‌شده قیصری کوهرنگ

شهرکرد- مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: برای نخستین‌بار زادآوری پرنده باشکوه هما در منطقه حفاظت‌شده قیصری از توابع شهرستان کوهرنگ به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در این باره گفت: این دستاورد نتیجه سه سال پایش و بررسی پرندگان شکاری در ذخیره‌گاه زیست‌کره تنگ‌صیاد–سبزکوه است که طی آن محیط‌بانان و کارشناسان موفق به ثبت مشاهدات و تصاویر متعددی از حضور این گونه در زیستگاه‌های مختلف استان شدند.

کریمی افزود: با تلاش معاونت محیط طبیعی و رئیس منطقه حفاظت‌شده قیصری، سرانجام لانه و زادآوری هما در این منطقه شناسایی و مستند شد که نشان‌دهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت حفاظتی این منطقه است.

وی بیان کرد: منطقه حفاظت‌شده قیصری از زیستگاه‌های شاخص استان به‌شمار می‌رود که گونه‌های برجسته‌ای همچون کل و بز، خرس قهوه‌ای، گرگ، کفتار، کبک دری، عقاب طلایی و شاهین در آن زیست می‌کنند.

کریمی گفت: پوشش گیاهی متنوع، ارتفاعات صخره‌ای، عبور رودخانه از دل منطقه و شرایط اقلیمی مناسب، قیصری را به یکی از زیستگاه‌های منحصربه‌فرد حیات‌وحش کشور تبدیل کرده است.

