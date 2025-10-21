به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در این باره گفت: این دستاورد نتیجه سه سال پایش و بررسی پرندگان شکاری در ذخیرهگاه زیستکره تنگصیاد–سبزکوه است که طی آن محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت مشاهدات و تصاویر متعددی از حضور این گونه در زیستگاههای مختلف استان شدند.
کریمی افزود: با تلاش معاونت محیط طبیعی و رئیس منطقه حفاظتشده قیصری، سرانجام لانه و زادآوری هما در این منطقه شناسایی و مستند شد که نشاندهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت حفاظتی این منطقه است.
وی بیان کرد: منطقه حفاظتشده قیصری از زیستگاههای شاخص استان بهشمار میرود که گونههای برجستهای همچون کل و بز، خرس قهوهای، گرگ، کفتار، کبک دری، عقاب طلایی و شاهین در آن زیست میکنند.
کریمی گفت: پوشش گیاهی متنوع، ارتفاعات صخرهای، عبور رودخانه از دل منطقه و شرایط اقلیمی مناسب، قیصری را به یکی از زیستگاههای منحصربهفرد حیاتوحش کشور تبدیل کرده است.
