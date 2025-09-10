ارائه خدمات رایگان سلامت و حمایتی به خانوارهای محروم دورودی

به گزارش خبرنگار مهر ساکنان روستاهای محروم شهرستان دورود، میزبان گروههای جهادگر بودند که با عزمی جهادی برای ارائه خدمات رایگان سلامت و امدادی به این مناطق عزیمت کرده بودند.
خدمترسانی به محرومان؛ هدف اصلی اردوهای جهادی
سرهنگ پاسدار محمود یوسفوند، فرمانده سپاه شهرستان دورود، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری این اردوی یک روزه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: اردوهای جهادی با هدف خدمترسانی به مردم کمبضاعت مناطق دورافتاده و روستاهای محروم برگزار میشود.
وی افزود: این اقدامات در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مسئله «جهاد تبیین» و خدمترسانی به اقشار نیازمند جامعه انجام میگیرد.
ارائه خدمات گسترده پزشکی و توزیع بستههای امدادی
فرمانده سپاه دورود به جزئیات خدمات ارائه شده در این اردو اشاره کرد و گفت: در این اردوی یک روزه، خدمات پزشکی، معاینات بینایی، مشاوره بهزیستی و سایر خدمات درمانی بهصورت رایگان توسط تیمهای تخصصی سلامت ارائه شد.
یوسفوند ادامه داد: علاوه بر خدمات درمانی، ملزومات و پکهای بهداشتی، بستههای غذایی و بستههای آموزشی نیز میان خانوارهای نیازمند و آسیبپذیر این مناطق توزیع شد.
تحت پوشش قرار گرفتن ۳۰۰ نفر از ساکنان محلی
سرهنگ یوسفوند در ادامه به آمار بهرهمندان از این طرح جهادی اشاره و خاطرنشان کرد: روستاهای هاویلا، قلعه جهانگیر و روستاهای اطراف که مجموعاً ۶۰ خانوار با جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر را شامل میشوند، از این خدمات بهرهمند شدند.
تداوم اردوهای جهادی در مناطق محروم
فرمانده سپاه ناحیه دورود با قدردانی از همکاری و مشارکت مؤثر شبکه بهداشت و درمان، هلالاحمر، اورژانس و گروههای جهادی از جمله «طلایهداران ظهور» اظهار داشت: این همکاریهای فرابخشی زمینهساز خدمترسانی بهتر به مردم است.
وی بیان کرد: این همکاریهای فرابخشی نمونهای موفق از کار جهادی است.
یوسفوند در پایان با اشاره به تداوم اینگونه برنامهها تصریح کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، اردوهای جهادی پزشکی بهصورت مستمر و پیوسته در مناطق دورافتاده و کمبرخوردار شهرستان دورود اجرا خواهد شد.
