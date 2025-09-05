به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید سجاد خلفوند امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها از آغاز به کار پروژه آبرسانی مجتمع «کفراژ» شهرستان دلفان در قالب طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بهرهمندی مردم روستاهای لرستان از آب آشامیدنی خبر داد.
وی گفت: حجم اجرایی این پروژه شامل بیش از هفت هزار متر لولهگذاری، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب هزارمترمکعبی و همچنین احداث و بهسازی دو باب ایستگاه پمپاژ است که عملیات اجرایی آن از هفته اخیر آغاز شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، افزود: هدف این پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع «کفراج» است که ارزش ریالی این پروژه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال بوده و پیشبینی میشود در صورت نبود مشکلات ظرف مدت شش ماه به اتمام برسد.
سرهنگ پاسدار خلفوند، بیان داشت: با اجرای این پروژه بیش از ۱۰ روستا و جمعیتی بالغ بر بالای دو هزار نفر از نعمت آب شرب بهرهمند خواهند شد.
