شادپیمایی پرشور «امت احمد (ص)» در همدان؛ تقویت نشاط اجتماعی در شهر

همدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در پیامی به مناسبت برگزاری شادپیمایی «امت احمد (ص)» این آیین را تقویت‌کننده نشاط اجتماعی در شهر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین شادپیمایی «امت احمد (ص)» به مناسبت میلاد حضرت احمد (ص) روز گذشته با حضور پرشور خانواده‌ها، گروه‌های فرهنگی و هیئت‌های مذهبی در شهر همدان برگزار شد و با اجرای برنامه‌های متنوع همراه بود.

این رویداد که برای نخستین بار در استان همدان شکل گرفت، با استقبال کم‌نظیر شهروندان همراه شد و فضای شاد و معنوی خاصی را در سطح شهر ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر گرجی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی، این مراسم را نماد ظرفیت بالای همدان در برگزاری برنامه‌های مردمی دانست و تاکید کرد: برگزاری این برنامه نشان داد می‌توان در شهر خوبی‌ها برای مردم بی‌نظیر همدان، نشاط اجتماعی را تقویت کرد.

