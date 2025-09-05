  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

طعم تابستان و مهمانی در جشن امت احمد؛ غرفه آش دوغ و آب هندوانه

سنندج-مسئول غرفه رسوال الله گفت: برای نخستین بار در جشن امت احمد سنندج حضور داریم و با پنج خادم، انواع آش دوغ و آب هندوانه را در اختیار زائران قرار می‌دهیم.

مریم ظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غرفه «آش دوغ و آب هندوانه» برای نخستین بار در این جشن حضور یافته و هدف آن فراهم کردن لحظاتی شیرین و دلنشین برای زائران است.

وی افزود: این غرفه با همراهی پنج خادم تلاش کرده تا با توزیع آش دوغ و آب هندوانه، رضایت و لبخند زائران را به ارمغان آورد.

مسئول غرفه رسوال الله با اشاره به استقبال مردم بیان کرد: حضور پرشور زائران در این غرفه، جلوه‌ای از شور، شادی و صمیمیت جشن امت احمد است و انگیزه خادمان برای خدمت‌رسانی را دوچندان می‌کند.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.

این جشن بزرگ بار دیگر نشان داد که مشارکت مردم و حضور عاشقانه خادمان، معنویت و شادی را در دل مهمانی امت احمد جاری می‌کند و پیام همدلی و محبت را به همه جامعه منتقل می‌سازد.

