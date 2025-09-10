حجتالاسلام مهدی فوقی در حاشیه جشن «امت ماه» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه همزمان به آئینهای عزاداری و جشنهای مذهبی اظهار کرد: همانطور که در مناسبتهای مذهبی عزاداریها مورد توجه ویژه قرار میگیرد، لازم است جشنهای مذهبی نیز با اهمیت دیده شوند، چرا که برگزاری این آئینها نشاط معنوی جامعه را ارتقا میبخشد.
وی با بیان اینکه جشنهای مذهبی میتوانند در افزایش سطح روحی و آرامش مردم تأثیرگذار باشند، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از پیش به اینگونه فعالیتها نیاز دارد و باید فضای همدلی و معنویت در سایه جشنهای مذهبی تقویت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به حضور گسترده مردم در جشن «امت ماه» گفت: نوع برنامهریزی و تنوع فعالیتها موجب شد اقشار مختلف مردم در این مراسم مشارکت داشته باشند و همین موضوع نشان میدهد که جامعه نیازمند چنین رویدادهایی است.
وی افزود: در این مراسم بیش از ۲۰ هیئت مذهبی در قالب موکبها و ایستگاههای پذیرایی به خدمترسانی پرداختند و این امر نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی در برگزاری جشنهای دینی است.
حجتالاسلام فوقی ضمن قدردانی از همکاری مجموعههایی همچون شورای هیئات مذهبی و شهرداری در مدیریت برگزاری این آئین، تأکید کرد: باید با همبستگی و تعامل بیشتر، زمینه برگزاری پرشورتر جشنهای مذهبی را فراهم کنیم تا مردم علاوه بر تجربه آرامش روحی، سطح بالاتری از معنویت و نشاط اجتماعی را نیز به دست آورند.
